Уничтожена база кадыровцев под Херсоном, Штайнмайер с визитом в Киеве: хронология 244 дня войны

Украинские воины уже 244 дня сдерживают Россию, которая начала полномасштабную войну против нашей страны. Враг пытается удержать захваченные районы и помешать продвижению наших сил.

О самых важных событиях 24 октября, произошедших на фронте и в тылу, можно узнать далее в материале 24 канала.

К теме ВСУ вытесняют врага на Донбассе, фейки России о "грязной бомбе": хронология 243 дня войны

10:40 В Киеве и области предупредили о вынужденных временных отключениях света в течение дня для стабилизации энергосистемы. Ограничения электроснабжения начали применять с 9:20 утра.

10:14 В ISW считают, что руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает наращивать власть и создает военную структуру, которая может представлять угрозу для правления Путина.

10:05 США рассматривают возможность отправить оборудование противовоздушной обороны Hawk в Украину. В Белом доме не разглашают информацию о том, сколько единиц техники могут предоставить.

10:00 KFC полностью вышла из России. Рестораны сети быстрого питания в стране-агрессоре продали местной компании.

09:51 В Мелитополе прогремел взрыв возле "телекомпании" пропагандистов и базы российского ФСБ. Сообщают, что взорвалось авто, которое стояло рядом.

09:33 В ISW считают, что россияне готовятся к битве за Херсон. Несмотря на то, что оккупанты переправляют часть войск на другой берег Днепра, они пока не собираются отступать.

09:30 Бывшего директора "Мотор Сичи" подозревают в госизмене и передаче оружия России. Богуслаев не сможет выйти из следственного изолятора в течение двух месяцев. Однако, в ОП не исключают, что его могут выдать России в обмен на украинских военнопленных.

09:10 ВСУ уничтожили еще 480 оккупантов, по состоянию на сейчас в Украине уже ликвидировано 68 420 российских солдат. И уничтожили немало российской техники.



Потери россиян по состоянию на 25 октября / Инфографика Генштаб

09:06 В течение суток российские войска продолжали террор населения Харьковской области – обстреляли города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

В Золочевской общине Богодуховского района ранен 36-летний тракторист, его госпитализировали. В Купянском районе в больницы также забрали 3 человек, получивших ранения накануне.

09:05 В Николаевской области враг совершил атаку по территории аквазоны Очаковской общины. Российские военные обстреляли тыловые общины Николаевского района. Вследствие чего повреждены панели солнечных батарей.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины. Вражеским ударам подвергся населенный пункт Широковской общины. Попадание было в детский сад и по открытым территориям.

08:05 В Киев прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, это его первый визит в Украину с начала войны.

Штайнмайер прибыл с визитом в Киев / Фото DPA

07:58 Захватчики убили 7 мирных жителей в Бахмуте, еще трое получили ранения. Также правоохранители обнаружили тела 3 гражданских, погибших во время оккупации: 2 в Дробышево и 1 в Ставках.

07:57 30 либерал-демократов Палаты представителей призвали президента Джо Байдена изменить стратегию в отношении Украины и "продолжать прямую дипломатию" для прекращения войны в Украине путем переговоров.

07:45 Российские оккупанты обстреляли Никопольщину – били по Никопольскому району из "Градов", тяжелой артиллерии, использовали и дрон-камикадзе. Повреждено было предприятие, жилые дома, авто, водопровод.

Под удар попали Никопольская, Марганецкая и Мировская общины. Предварительно – люди не пострадали.

07:49 По данным Генштаба, враг продолжает попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Херсонщине ситуация осложняется, враг занимается оборонительными позициями на левом берегу Днепра.

07:04 В ОК "Юг" сообщили об успехах на Южном направлении. Так, за последние сутки защитники выполнили 246 огневых задач. Среди подтвержденных потерь врага:

40 оккупантов;

3 танки;

ЗРК "Оса";

6 единиц автомобильной бронетехники;

3 склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах.

06:35 В Институте войны (ISW) считают, что в России назревает раскол. Пока одни хотят переговоров, другие готовы воевать едва ли не до последнего россиянина.

05:44 Вероятно, Украина уже получила систему перехвата беспилотников Smart Shooter. Работает она по принципу "один выстрел – один удар", минимизирующий промах во время стрельбы.

05:20 Директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил, что сотрудничество Ирана и России – комплекс экономических и технологических факторов, которые могут быть на переговорном столе.

03:20 Российские воины везут на поле боя старые гаубицы советского образца. ВСУ опубликовали видео, как захватчики везут гаубицу Д-1 – раньше такие гаубицы можно было увидеть либо на монументах, либо на складах.

03:17 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с Марком Милли – главой объединенного комитета начальников штабов США относительно фейка России о "грязной бомбе".

02:20 Стало известно о новых подводных взрывах на дне Финского залива. Магнитуда колебалась от 1,4 до 2. Сейсмологи заявили, что это довольно редкое явление для этих территорий.

01:23 Под Херсоном уничтожена база кадыровцев - по меньшей мере 40 оккупантов погибли, еще 60 – получили ранения.