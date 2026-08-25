Российский БПЛА поразил пригородный поезд в Николаевской области

Во вторник, 25 августа, россияне продолжают терроризировать Украину ударными дронами. Один из них попал прямо в пригородный поезд в Николаевской области.

Об инциденте сообщили в Укрзализныце.

Что известно о атаке БПЛА на поезд?

Прежде всего отметим, что пассажиры и бригада локомотива не пострадали в результате удара благодаря объявленной повышенной опасности и оперативной работе железнодорожников во время эвакуации.

На месте попадания работают все экстренные службы и железнодорожники.

Важно! Во время поездки внимательно слушайте объявления и неукоснительно выполняйте указания железнодорожников. Пренебрежение правилами безопасности – опасность для вашей жизни.

Какими были предыдущие удары по железной дороге?

23 августа российские войска как минимум 5 раз провели атаки на украинскую железнодорожную инфраструктуру. В Харьковской области в результате удара дрона по электропоезду погибла пассажирка, еще четверо человек получили ранения.

Также в Одесской области российский реактивный "Шахед" поразил локомотив пассажирского поезда №147 по маршруту Житомир – Одесса. Пассажиров и сотрудников поездной бригады своевременно эвакуировали.

Обстрелы Украины 25 августа: последние новости

Оккупанты нанесли удар по торгово-развлекательному центру в Днепропетровской области – там вспыхнули пожары. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также под обстрелом оказался пункт пропуска на украинско-молдавской границе. Он временно приостановил работу. А ночью россияне провели атаку на Киев, в результате чего повреждения получило многоэтажное здание в Голосеевском районе столицы. Одна женщина получила ранения.