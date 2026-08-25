Про інцидент повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про атаку БпЛА на потяг?

Насамперед зазначимо, що пасажири й бригада локомотива не постраждали внаслідок удару завдяки оголошеній підвищеній небезпеці й оперативній роботі залізничників під час евакуації.

На місці влучання працюють усі екстрені служби й залізничники.

Важливо! Під час подорожі уважно слухайте оголошення та неухильно виконуйте вказівки залізничників. Нехтування правилами безпеки – небезпека для вашого життя.

Якими були попередні удари по залізниці?

23 серпня російські війська щонайменше 5 разів атакували українську залізничну інфраструктуру. На Харківщині внаслідок удару дрона по електропоїзду загинула пасажирка, ще четверо людей зазнали поранень.

Також на Одещині російський реактивний "Шахед" влучив у локомотив пасажирського поїзда №147 сполученням Житомир – Одеса. Пасажирів та працівників поїзної бригади вчасно евакуювали.

Обстріли України 25 серпня: останні новини

Окупанти вдарили по торгово-розважальному центру на Дніпропетровщині – там спалахнули пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також під ударом опинився пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні. Він тимчасово призупинив роботу. А вночі росіяни атакували Київ, через що пошкоджень зазнала багатоповерхівка в Голосіївському районі столиці. Одна жінка зазнала поранень.