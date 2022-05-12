"2,5 месяца без хлеба в подвале": как жители Циркунов в Харьковской области пережили оккупацию

ВСУ постепенно вытесняют оккупантов из Харьковской области. На днях удалось освободить поселок Циркуны. Местные поделились воспоминаниями, как пережили оккупацию.

Об этом рассказали корреспондентке 24 канала Анне Черненко из Харькова.

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Недавно ВСУ освободили поселок Циркуны в Харьковской области, который 74 дня находился под оккупацией. Местные там скрывались.

Журналистка 24 канала говорит, что сейчас у поселка много сгоревших авто с маркировкой Z и угнанных россиянами. Там очень сильно разбит частный сектор.



Так выглядят Циркуны после оккупации / Скриншот с видео 24 канала

Местные пытаются оправиться от оккупации, их кормят волонтеры. Выживали они, как могли.

Мы, как мыши, вылезали и убегали. Оккупанты стреляли, поэтому мы сидели голодные в подвалах. Мы 2,5 месяца сидели без хлеба. Когда оно уже закончится, куда мне идти?

– рассказывает жительница Циркунов Галина.

По ее словам, она большинство оккупации сидела в погребе, потом ей пришлось идти к соседям, потому что ее дом оккупанты разбили. Два дня назад россияне попали и в их дом, он полностью сгорел.

Другая жительница добавляет, что в селе нет ни света, ни газа.

Журналистка отметила, что встретила жителя Русских Тишков, который два часа ехал на велосипеде под обстрелами в Циркуны, чтобы купить хлеб.

Корреспондент отмечает, что даже после освобождения эти территории остаются опасными. Стреляют оккупанты из разного оружия, в частности артиллерией. Кроме того, россияне оставляли там много растяжек, саперы говорят, что территория загрязнена минами.

Военный, участвовавший в освобождении села Циркуны, говорит, что благодаря оттеснению врага в самом Харькове стало тише. "Здесь до сих пор есть возможность обстрелов. Но надеемся дойти до границы", – добавил он.

Что известно об освобождении Циркунов: коротко

Село Циркуны удалось освободить благодаря героическому наступлению защитников из 92-й механизированной бригады и других украинских подразделений. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что местные жители встретили украинских героев со слезами на глазах.

Циркуны были под русской оккупацией с первых дней войны. Захватчики причинили людям много страданий, а селу – немало разрушений. Враг уничтожил целые улицы. Русские разрушили многие дома местных жителей. По словам главы ОВА, критическую инфраструктуру в селе начнут восстанавливать, когда военные разрешат.

Глава Харьковской ОВА 8 мая сообщил, что в Циркунах начали работу правоохранители. Они фиксировали преступления, совершенные русскими захватчиками. Также подразделения пиротехников постепенно разминировали территорию.

Синегубов призвал местных жителей быть очень осторожными и не рисковать своей жизнью. Он также предупредил, что возвращаться в Циркуны слишком рано. Сейчас это опасно.

Какая ситуация в Харькове

Корреспондентка рассказала, что впервые с начала войны за сутки в Харькове не был нанесен ни один удар. Город теперь пытаются починить, там очищают дороги и даже перекрывают асфальт. Коммунальные работы продолжаются.

Однако в самой области продолжаются обстрелы. В частности, в Дергачах в результате вражеского удара погиб человек, еще трое ранены. Также накануне оккупанты били по Малой Даниловке.

Критической ситуация остается и во временно оккупированном Изюме. В мэрии города ранее заявляли, что ситуация у них похожа на Мариуполь. В частности, недавно стало известно о том, что под завалами разрушенного еще в марте дома обнаружили 44 убитых.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что Изюм является самой горячей точкой в области. Он отметил, что город более двух месяцев под оккупацией и таких разрушенных домов с телами там много.

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