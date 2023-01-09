Извержение вулкана возле Тонги вызвало более 25 000 молний всего за 5 минут

В январе этого года началось извержение подводного вулкана Хунг Тонга-Хунга Хаапай. В итоге вокруг него появилось более 25 500 молний всего за 5 минут.

Так, половина всех молний в мире была сосредоточена вокруг этого вулкана на пике извержения. Как оказалось, это была самая большая концентрация молнии.

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Извержение вулкана сосредоточило вокруг себя половину всех молний мира

Как сообщили исследователи, извержение вызвало более 25 500 молний всего за пять минут. За шесть часов вулкан вызвал почти 400 000 молний.

Согласно отчету компании мониторинга окружающей среды Vaisala, "катаклизмовое извержение" побило "все рекорды".

Это самая большая концентрация молнии, которую мы когда-либо обнаруживали. Мы обнаруживаем молнию уже 40 лет, и это действительно экстремальное событие,

– отметил метеоролог Крис Вагаски.

Кстати, 2022 год стал годом экстремума для молний. В 2022 году количество молний в США выросло, зафиксировав более 198 миллионов ударов молнии – на 4 миллиона больше, чем в 2021 году, и на 28 миллионов больше, чем в 2020 году.

"Мы продолжаем тенденцию к росту количества молний", – подчеркнул Вагаски.

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