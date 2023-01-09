Так, половина всіх блискавок у світі була зосереджена навколо цього вулкану на піку виверження. Як виявилось, це була найбільша концентрація блискавки.

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Виверження вулкана зосередило навколо себе половину всіх блискавок світу

Як повідомили дослідники, виверження спричинило понад 25 500 блискавок лише за п’ять хвилин. За шість годин вулкан викликав майже 400 000 блискавок.

Згідно зі звітом компанії моніторингу навколишнього середовища Vaisala, "катаклізмове виверження" побило "всі рекорди".

Це найбільша концентрація блискавки, яку ми коли-небудь виявляли. Ми виявляємо блискавку вже 40 років, і це справді екстремальна подія,

– зазначив метеоролог Кріс Вагаскі.

До речі, 2022 рік став роком екстремуму для блискавок. У 2022 році кількість блискавок у США зросла, зафіксувавши понад 198 мільйонів ударів блискавки – на 4 мільйони більше, ніж у 2021 році, і на 28 мільйонів більше, ніж у 2020 році.

"Ми продовжуємо тенденцію до зростання кількості блискавок", – підкреслив Вагаскі.

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