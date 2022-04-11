26 детей оккупанты принудительно эвакуировали из Мариуполя в Россию и ОРДО

Оккупанты депортировали 26 детей из Мариуполя в Россию и так называемую ДНР. Прокуратура начала расследование из-за принудительной эвакуации.

Против оккупантов возбуждено 4 уголовных производства. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 11 апреля.

Обратите внимание Уже 183 детских жизни унесла война России против Украины

По данным следствия, в марте 2022 года оккупанты принудительно вывезли в так называемую ДНР 12 несовершеннолетних пациентов Областного детского костнотуберкулезного центра Мариуполя.

Еще 14 детей, воспитанников двух детских домов семейного типа, вместе с 3 приемными родителями депортировали в Ростовскую область.

Такие противоправные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и военным преступлением,

– отмечают в сообщении.

Интересно – В УПЦ МП хотят трибунал против Патриарха Кирилла