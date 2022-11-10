Дополнительные средства ПВО для Украины и ситуация на Юге: хронология 260 дня войны

Украинские защитники и защитницы продолжают шаг за шагом освобождать украинскую землю от российских захватчиков. Врагу дают решительный отпор по всем направлениям фронта.

Самой сложной остается ситуация на Донецком направлении. Врагу наносят колоссальные потери.

Что было раньше Выход оккупантов из Херсона, ВСУ в Снегиревке:

05:29 Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат констатировал, что российская авиация боится залетать в воздушное пространство Украины. На это есть 2 причины: оккупанты понесли серьезные потери среди авиации и летного состава.

02:50 Великобритания поможет Украине усилить противовоздушную оборону и защититься от атак оккупантов на энергетические объекты. Ранее Киев запросил дополнительные средства ПВО.

02:16 Ситуация на Юге остается напряженной, но динамично развивается. Россияне продолжают военные действия. Кроме того, они обстреливают наши позиции.

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