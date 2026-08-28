У побережья Румынии затонуло торговое судно: власти подозревают, что это была атака

Вечером 27 августа в Черном море загорелось и впоследствии затонуло коммерческое судно. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что корабль, вероятно, подвергся удару в исключительной экономической зоне страны.

Окончательные причины должны быть установлены в ходе официального расследования. Об этом сообщает News.ro.

Что известно об инциденте?

В четверг, 27 августа, загорелось торговое судно PROGRESS IV, на борту которого находились 12 человек. Всех членов экипажа удалось спасти.

10 человек эвакуировала румынская пограничная полиция, а еще 2 моряка подобрал экипаж другого корабля, который проходил рядом. Один моряк получил ранение.

В корабль попали, и он, похоже, затонул, но пока мы не знаем, кем и чем именно... Будет проведено расследование, все будет установлено, но не стоит прибегать к спекуляциям,

– прокомментировал ситуацию Никушор Дан.

PROGRESS IV шел под флагом Доминиканской Республики. В последний раз его видели примерно в 15 морских милях от Сфинту-Георге, в исключительной экономической зоне Румынии.

Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия пытается превратить Черное море в еще один инструмент давления и запугивания.

Напомним, 20 августа румынские военные уничтожили морской дрон возле платформы для добычи газа Neptun Deep в Черном море. Бухарест осудил действия России в регионе и подчеркнул, что они повторяются уже не в первый раз.