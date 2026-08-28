Остаточні причини має встановити офіційне розслідування. Про це пише News.ro.

Що відомо про інцидент?

У четвер, 27 серпня, торгівельне судно PROGRESS IV, на борту якого перебували 12 людей, загорілося. Усіх членів екіпажу вдалося врятувати.

10 осіб евакуювала румунська прикордонна поліція, а ще 2 моряків підібрав екіпаж іншого корабля, який проходив поруч. Один моряк отримав поранення.

У корабель вдарили, і він, схоже, затонув, але наразі ми не знаємо, ким і якою саме... Буде проведено розслідування, все буде встановлено, але не варто вдаватися до спекуляцій,

– прокоментував ситуацію Нікушор Дан.

PROGRESS IV йшов під прапором Домініканської Республіки. Востаннє його бачили приблизно за 15 морських миль від Сфинту-Георге, у виключній економічній зоні Румунії.

Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається перетворити Чорне море на ще один інструмент тиску й залякування.

Нагадаємо, що 20 серпня румунські військові знищили морський дрон біля платформи для видобутку газу Neptun Deep у Чорному морі. Бухарест засудив дії Росії у регіоні, і наголосив, що вони повторюються уже не вперше.