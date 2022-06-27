27 человек эвакуировали, 4 до сих пор в больнице, – Кличко о жителях обстрелянной многоэтажки в Киеве

Из киевской многоэтажки, куда накануне, 26 июня, попала российская ракета, эвакуировали 27 человек. К каждому из них обратились из городской администрации с предложением оказать помощь относительно временного жилья.

Однако они отказались и решили остановиться у родственников и знакомых. Об этом в эфире общенационального марафона новостей рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Кроме того, по его словам, 4 пострадавших от вражеского удара до сих пор находятся в больнице, 1 человек погиб. Состояние раненой девочки – удовлетворительное и стабильное. Врачи утверждают, что ее здоровью ничего не угрожает.

Кличко подчеркнул, что Киев готов оказать всяческую помощь каждому, кто в ней нуждается. "На самом деле город – это не здания, а люди, которые в нем живут. Мы беспокоимся в первую очередь о людях", – сказал мэр.

Спасатели продолжают разбирать завалы

Что касается материальных повреждений, то завалы дома продолжают. разбирать. В администрации надеются, что в процессе не найдут других раненых и погибших.

Об этом же сообщили и в ГСЧС . Там отметили, что к аварийно-спасательным работам привлечены 86 человек и 9 единиц техники.

Спасатели разбирают завалы 9-этажки, в которую 26 июня попала ракета / Фото ГСЧС

После того, как разберут завалы, состоится комиссия, которая сможет обследовать здание и дать выводы о его судьбе – подлежит ли оно реставрации и ремонту или должно быть снесено, если повредились несущие конструкции.

Мэр Киева отметил, что символично, что россияне нанесли очередной удар по столице в день начала саммита G7. Соседнее здание атаковали в конце апреля, в тот день, когда в Украину приехал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В момент ракетного удара он как раз встречался с президентом Зеленским.

К слову, сейчас россияне активно распространяют фейк о том, что этого ракетного удара не было . Пропагандисты рассказывают, что в украинских новостях показывают многоэтажку, разрушенную в апреле. Заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил, что под удар попал не тот же дом, а соседний. Однако это один и тот же жилой квартал.

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