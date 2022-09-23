27 грузовиков въехали в Мариуполь: Андрющенко рассказал, что они перевозят

Над разрушенным Мариуполем и его уцелевшими жителями, российские оккупанты ежедневно совершают надругательства. Вместо того чтобы оставить украинцев в покое и уйти с нашей земли, россияне используют город для переправы техники и оружия.

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также отметил, что уже не первый раз в Мариуполе фиксируют грузовики, скорее всего, они отправляются в сторону порта, где их загружают стройматериалами.

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Потом эта колонна отправляется где-то в сторону Донецка, потому что там оккупанты выстраивают фортификационные сооружения. Поэтому, можем прийти к выводу, что эти стройматериалы направляются туда,

– говорит Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, недавно в мариупольский порт зашло судно из Севастополя, оно было нагружено всяческим бетоном и другими укреплениями.

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