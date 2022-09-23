Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також зазначив, що вже не вперше у Маріуполі фіксують вантажівки, скоріш за все, вони вирушають у бік порту, де їх завантажують будматеріалами.

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Потім ця колона рушає десь в бік Донецька, тому що там окупанти вибудовують фортифікаційні споруди. Тому, можемо дійти до висновку, що ці будматеріали прямують туди,

– каже Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, нещодавно у маріупольський порт зайшло судно із Севастополя, воно було навантажене всіляким бетоном та іншими укріпматеріалами.

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