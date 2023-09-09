Аэроразведка Нацгвардии красиво уничтожила "Солнцепек": огонь и дым были видны за километры

Нацгвардейцы нанесли мощный удар по российскому "Солнцепеку". Оккупанты пытались скрыть свою технику среди деревьев, однако им это не помогло защитить ее.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в своих соцсетях поделился кадрами уничтожения российского "Солнцепека". Это сделала 27-я бригада Нацгвардии.

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Подробности уничтожения вражеской техники

Глава МВД не указал, где именно и когда российские захватчики потеряли еще один "Солнцепек". Однако министр кратко прокомментировал его уничтожение.

Припекли "Солнцепек". Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага,

– написал Клименко.

На видео процесс уничтожения вражеской техники показан с разных ракурсов. На кадрах можно увидеть, как дрон сбрасывает боеприпас на "Солнцепек" и точно попадает в цель. После этого происходит очень мощный взрыв. Сначала разрастается огненное облако, а затем появляется столб дыма. Далее на видео демонстрируется большой пожар на месте взрыва. Судя по ролику, это все происходит в ночное время.

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Другие случаи уничтожения вражеских "Солнцепеков"

Не так давно Нацгвардейцы и артиллеристы ВСУ совместными усилиями уничтожили "Солнцепек" на Запорожском направлении. Сначала дроноводы обнаружили российскую технику, а затем наши артиллеристы мощно по ней ударили.

Ранее бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разбили колонну противника, двигавшуюся в сторону села в Харьковской области. В ее составе оказалась транспортно-заряжающая машина из состава "Солнцепека", которая вместе с другой техникой была уничтожена.

Напомним, спецназовцы СБУ использовали FPV-дрон для уничтожения тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Воины Центра спецопераций "А" попали по технике противника прямо в момент ее залпа.

ТОС-1А "Солнцепек" – это тяжелая огнеметная система залпового огня. Эта российская техника использует термобарические или зажигательные боеприпасы калибра 220 миллиметров.