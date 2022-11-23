Обыски в Киево-Печерской лавре, новый "хлопок" в Крыму: хронология 272 дня войны

Полномасштабная война в Украине по состоянию на 22 ноября длится уже 272 дня. Обо всех самых актуальных событиях на фронте, в тылу и международной арене – читайте дальше.

Украинские военные продолжают отбивать вражеские атаки на фронте. 24 канал собрал все самое важное, что случилось за день.

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23:59 Михаил Подоляк отреагировал на шарф Виктора Орбана с картой "Великой Венгрии". Советник главы Офиса Президента заявил, что самые жестокие войны возникают тогда, когда "маленькие лидеры начинают грезить Великими Империями".

22:46 Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Главное Украина получила транш от ЕС 2,5 миллиарда евро.

Кроме того, США уже в ближайшее время направят дополнительное финансирование в размере 4,5 миллиарда долларов.

Зеленский анонсировал открытие "Пунктов несокрушимости". В настоящее время уже подготовили более 4 тысяч таких пунктов. Там украинцы в любое время суток смогут получить всю необходимую помощь. В частности, электричество; мобильную связь; интернет; тепло; воду; аптечку. Обращение Зеленского 22 ноября: смотрите видео 22:41 В Херсоне обнаружили новую пыточную. Там украинцы и украинки чеканили дни неволи на стенах. 22:25 Дмитрию Табачнику – экс-министру образования – объявили о подозрении в государственной измене. Его вызывают на допрос в СБУ.

21:40 Зеленский заявил, что Украине нужно освободить около двух тысяч своих городов и сел, оккупированных Россией.

21:38 Ким сообщил, что на Кинбурнской косе есть всего 3 населенных пункта, которые являются малонаселенными. Однако нужно сохранять информационную тишину.

21:25 В течение дня россияне обстреляли Эсманскую, Глуховскую, Путивльскую, Зноб-Новгородскую, Дружбовскую и Шалыгинскую общины Сумской области. К счастью, без жертв, но есть повреждение электросетей.

21:20 Данилов отметил, что у России хватит ракет на такие обстрелы, которые были 15 числа, еще на 3 – 4 раза.

20:43 Заключенного за убийство двух женщин Константина Киселева завербовали к вагнеровцам. Он даже получил "орден мужества" в России.

20:16 Самой молодой жертве сексуального насилия со стороны россиян – 4 года, самой старшей – 85.

20:01 Россия обвинила Украину в краже газа, предназначенного Молдове. "Нефтегаз" подчеркнул, что все объемы природного газа передали на точках выхода из Украины в полном объеме.

19:50 Шмыгаль предупредил, что из-за морозов в Украине могут снова аварийно отключать свет, поскольку потребление электроэнергии выросло.

19:39 Сводка Генштаба:

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ, осуществляют инженерное оборудование линии обороны.

В отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия – на Бахмутском и Авдеевском.

В городе Енакиево, Донецкой области, готовят принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды захватчиков.

19:06 В Минобороны заверили, что на границе Беларуси с Украиной сейчас недостаточно вражеских сил для наступления. Однако такой вариант может быть запасной для России. ВСУ в состоянии готовности.

18:40 Шмыгаль подчеркнул, что Украина не продает электроэнергию в ЕС с 11 октября, когда началась массированная атака на нашу энергосистему.

18:17 "Хлопок" посетил Балаклаву, Севастополь и Евпаторию. Оккупанты рассказывают об "атаке беспилотников", но уверяют, якобы сработало ПВО. Доподлинно неизвестно, что за громкие звуки слышали жители Крыма.

17:40 Разведчики 249-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады территориальной обороны установили флаг Украины на границе с Россией.

17:00 В Генпрокуратуре дали квалификацию "расстрела" оккупантов в Макеевке. Это вероломство, совершенное военнослужащими России при сдаче в плен. Дело расследуют по статье о нарушении законов и обычаев войны.

16:42 Зеленский поздравил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах. Украинский лидер заинтересован в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

15:46 Politico пишет, что в ЕС могут признать ЧВК "Вагнера" ​​террористической организацией. Депутаты Европарламента считают, что решение следует принять из-за нарушений "вагнеровцами" прав человека в Украине, а также их действий в других странах.

15:30 Зеленский сообщил, что Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 2,5 миллиарда евро. Ожидают одобрения программы макрофина на 2023 год объемом 18 миллиардов евро.

15:21 Россия использует боеприпасы 2022 года выпуска. Это может свидетельствовать о том, что склады оружия несколько опустели.

15:16 Из-за обстрелов оккупантов в Херсоне 22 ноября погибли два человека, семеро ранены.

15:15 Из-за массированных атак россиян в Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС.

14:41 В Укрэнерго рассказали, что энергетические компании провели подготовительные мероприятия, чтобы в случае блэкаута быстро восстанавливать энергосистему. Это не конец света. Впрочем, спрогнозировать, будет ли блекаут – невозможно.

14:39 В Укроборонпроме надеются к Новому году показать украинский ударный беспилотник. Однако это еще не 100%.

14:11 В Херсоне задержан экс-чиновник, выпустивший узников из исправительной колонии перед освобождением города. ГБР сообщил ему о подозрении в государственной измене.

13:49 Стало известно, что СБУ пришла с обысками в известную энергетическую компанию VS Energy. Заметим, что компания охватывает 10% энергетического рынка нашего государства. Добавим, что владельцами компании являются российские олигархи Александр Бабаков, Евгений Гинер, а также Михаил Воеводин.

13:24 ЕС выделил Украине еще 2,5 миллиарда евро финансовой помощи. Как отметила Урсула фон дер Ляйен, эти средства будут направлены на ремонт и реконструкцию.

13:16 Министр обороны Алексей Резников рассказал, сколько ракет осталось у России. Он опубликовал инфографику, позволяющую понять, насколько все плохо у врага.



Сколько ракет осталось у россиян / Инфографика Минобороны

12:48 Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание Ставки главнокомандующего. Три ключевые вопросы, которые обсуждали:

обеспечение нашей армии техникой и оружием.

защита объектов энергетической инфраструктуры

обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры в течение зимы.

12:27 В МИД уже отреагировали на скандал с Орбаном. Как отметил спикер Олег Николенко, ведомство вызывает посла страны и требует извинений.

12:15 Латвия призвала страны НАТО усилить ПВО на границе с Украиной. Соответствующую просьбу озвучил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на фоне падения ракеты на территории Польши.

11:40 Стало известно, что россияне обстреляли пункт гуманитарной помощи в Ореховом на Запорожье. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших.

11:20 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, сколько оккупированных населенных пунктов осталось на Кинбурнской косе. По его словам, враг там контролирует три населенных пункта. Как только захватчиков оттуда выбьют, Николаевщину можно будет считать освобожденной полностью.

11:08 Украина вернула домой тела еще 33 своих защитника.

10:44 СБУ пришла с обысками в Корецкий Свято-Троицкий монастырь и помещение Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Там правоохранители также пытаются противодействовать взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

09:40 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в очередной скандал. На этот раз на публике он появился в шарфе, на котором изображена "Великая Венгрия". В нее включена как территория Украины, так и Румыния.

09:06 В Генштабе ВСУ опубликовали актуальную статистику потерь врага. По состоянию на 22 ноября удалось уничтожить 85 тысяч российских бойцов, из которых ряды "двухсотых" за минувшие сутки пополнили 400 оккупантов.



Актуальные потери врага по состоянию на 22 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

08:51 В США рассказали, что Украине было передано оружие на сумму около 17,9 миллиарда долларов. В то же время Пентагон за последнее время заключил контракты на сумму 2,6 миллиарда. Они предусматривают замену того вооружения, с помощью которого ВСУ уничтожают врага.

08:43 СБУ пришла с проверкой в ​​Киево-Печерскую лавру. Правоохранители ищут на территории комплекса ДРГ, а также запрещенные предметы.

08:31 Напомним, что в Украине будут действовать плановые отключения 22 ноября. По этой ссылке вы можете узнать, когда и при каких условиях не будет света в вашем доме.

08:08 В Украине увеличили количество дней, которые мужчины могут провести за пределами страны во время военного положения. Речь идет о водителях, выезжающих за границу. Согласно постановлению Кабмина теперь они смогут покидать территорию Украины не на 45 дней, а на 60.

07:24 В Генштабе ВСУ рассказали, что в Херсонской области враг обустроил очередную пыточную. В ней удержживают украинцев и подвергают их пыткам. Для этого враг выбрал базу отдыха в Стрелковом, в Геническом районе.

02:25 Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что системы ПВО NASAMS идеально сбивают крылатые ракеты врага. В то же время он добавил, что таких установок в Украине всего две. И этого недостаточно, чтобы эффективно прикрывать небо над нашей страной.

01:45 В ГУР МО рассказали, сколько россиян поддерживают войну против Украины. Как отметил представитель ведомства Вадим Скибицкий, 75% жителей страны-агрессора за то, чтобы Кремль продолжал убивать украинцев, а также гнать свое население на верную смерть.

01:01 Суд в Польше отменил 6,3 миллиарда долларов штрафа для "Газпрома" за "Северный поток-2". Напомним, что его назначили еще в 2020 году за строительство россиянами газопровода.

00:48 Стало известно, что в Украине погиб еще один "боевой поп" РПЦ. Речь идет об Александре Цыганове, который служил в храме Александра Невского в Пскове. "Военный священник" благословлял 76 десантно-штурмовую дивизию ВДВ на убийство украинцев.