Ситуация на фронте и троллинг Канье Веста за приверженность Путину: хронология 283 дня войны

Украина продолжает свою героическую борьбу против кафиров. Защитники и защитницы не только наносят врагу потери, но и шаг за шагом возвращают временно оккупированные территории.

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02:34 Известный Канье Вест заявил, что является фанатом Путина и Гитлера. В Минобороны потролили заявления американского рэпера и сказали, что Кремлю будет сложно определиться, является Канье Вест "русофобом" или "русофилом".

01:00 РосСМИ, называющие себя оппозиционными, опубликовали планы россиян на наступление из Беларуси. Речь идет якобы о двух направлениях – сначала оккупанты хотят захватить Луцк и Львов, чтобы перекрыть пути поставки оружия для Украины, а затем начать наступление на Киев, чтобы принудить украинские власти к капитуляции.