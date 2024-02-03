Направил подбитый самолет на российскую колонну: на Черниговщине попрощались с пилотом Су-25

3 февраля на Черниговщине попрощались с Андреем Антиховичем. Он был капитаном и пилотом штурмовика Су-25.

Простились с украинским пилотом в Бахмаче. Об этом рассказал подполковник Вооруженных Сил Украины Игорь Билан.

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Пожертвовал собой, чтобы уничтожить врага

Известно, что он 26 февраля 2022 года совершил боевой вылет на самолете Су-25. Его он выполнял на Херсонщине.

По словам Игоря Билана, Андрей Антихович нанес удар по колоннам российских оккупантов, которые готовились к форсированию Днепра, чтобы дальше двигаться на Николаев и Одессу.

Когда он возвращался с боевого задания, самолет нашего пилота подбили и он терял управление. Андрей не катапультировался. Он направил бомбардировщик на остатки военной колонны так называемой "второй армии мира".

Известно, что тело павшего пилота местные жители нашли и похоронили в одном из сел временно оккупированной части Херсонщины. В течение почти двух лет его родные пытались вернуть тело своего сына домой. И лишь в декабре 2023 года его тело таки привезли на территорию, подконтрольной Украине.

Заметим, что на сайте Президента Украины уже создали петицию. В ней просили Андрею Антиховичу присвоить звание Героя Украины (посмертно). Она уже набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. Его родные ожидают, когда петицию рассмотрят, а соответствующий документ подпишет глава государства.

Похоронят павшего героя Андрея Антиховича в селе Зазимье, что в Киевской области.

Андрея "Джуса" наградили орденом

Накануне украинского пилота Андрея "Джуса" Пильщикова наградили орденом "За мужество" посмертно. Напомним, что он погиб в небе над Житомирской областью 25 августа прошлого года. Он был пилотом 40-й бригады тактической авиации.

Награду павшему воину присвоили посмертно. Вручили ее его близким в конце января. Рассказала об этом его возлюбленная Мелания Подоляк.

Она в своем профиле в соцсети опубликовала фотографию с орденом и наградной книжкой к нему. Девушка добавила: "Посмертно. Не понимаю до сих пор этого слова. Не принимаю".

Редакция 24 Канала низко кланяется до земли нашему павшему герою!