Попрощалися з українським пілотом у Бахмачі. Про це розповів підполковник Збройних Сил України Ігор Білан.

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Пожертвував собою, щоб знищити ворога

Відомо, що він 26 лютого 2022 року здійснив бойовий виліт на літаку Су-25. Його він виконував на Херсонщині.

За словами Ігоря Білана, Андрій Антихович завдав удару по колонах російських окупантів, які готувалися до форсування Дніпра, щоб далі рухатися на Миколаїв та Одесу.

Коли він повертався з бойового завдання, літак нашого пілота підбили і він втрачав керування. Андрій не катапультувався. Він спрямував бомбардувальник на рештки військової колони так званої "другої армії світу".

Відомо, що тіло полеглого пілота місцеві мешканці знайшли та поховали в одному із сіл тимчасово окупованої частини Херсонщини. Упродовж майже двох років його рідні намагалися повернути тіло свого сина додому. І лиш у грудні 2023 року його тіло таки привезли до території, підконтрольної Україні.

Зауважимо, що на сайті Президента України вже створили петицію. У ній просили Андрієві Антиховичу присвоїти звання Героя України (посмертно). Вона вже набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду. Його рідні очікують, коли петицію розглянуть, а відповідний документ підпише глава держави.

Поховають полеглого героя Андрія Антиховича у селі Зазим'є, що у Київській області.

Редакція 24 Каналу низько вклоняється до землі нашому полеглому героєві!

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