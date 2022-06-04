3 июня Воздушные силы уничтожили 20 единиц вражеской бронетехники и укрепляющие позиции россиян

С начала полномасштабного вторжения России, украинская военная авиация совершила более тысячи авианалетов по колоннам вражеской армии, их технике и логистическим составам. Отличились достижениями наши защитники и сегодня, на сотый день борьбы.

Как отмечают в командовании Воздушных сил ВСУ, точные авианалеты были совершены благодаря штурмовикам и бомбардировщикам Су-25 и Су-24М.

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Воздушные силы наносят врагу потери: данные за 3 июня

Сегодня, 3 июня, ударной авиацией Воздушных сил уничтожены более 20 единиц боевой бронированной техники оккупантов. К тому же наши защитники ликвидировали укрепленные позиции русских войск в нескольких направлениях и обезвредили живую силу противника.

В отчете за день сообщают и о сбитой ракете с радиусом действия до 45 километров.

Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59,

– рассказывают в командовании Воздушных сил.

Также противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три беспилотных аппарата российских захватчиков.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что с 24 февраля их подразделениями уничтожены сотни единиц техники , вражеские переправы, пункты поставки горюче-смазочные материалы, живую силу и ряд других важных объектов.

В то же время в ОК "Юг" рассказали, что на протяжении 3 июня наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация Воздушных сил выполнили огневые задачи и осуществили авиаудары. В результате этого российские оккупанты потеряли:

24 единицы личного состава;

1 танк Т-72;

4 гаубицы калибра 152 миллиметров "Мста-Б";

4 единицы бронированной и автомобильной техники.

Ранее ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили 10 авианалетов на вражеские позиции, где нанесли огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники и живой силе оккупантов. Подразделения зенитных ракетных войск сообщили об уничтожении авиационной ракеты класса "воздух-поверхность" – Х-59МК и крылатой ракеты Х-22, боевая часть которой – около тонны.

Жданов опроверг российский фейк о потерях среди украинских воздушных сил

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что на сегодняшнем этапе войны авиация ВСУ применяется для разных задач. Несмотря на "вбросы" российских пропагандистов, которые уже трижды "хоронили" наши Воздушные силы, украинские пилоты активно воюют. Кроме того, по его словам, мы можем применить как истребительную, так и штурмовую авиацию.

Он добавил также, что ВСУ сильно усилили систему противовоздушной обороны, так что когда российские оккупанты все же залетают в зону поражения, пытаются очень быстро выбраться из нее.

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