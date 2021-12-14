3 из 4 россиян считают возможной войну с Украиной

Большинство россиян не отрицает, что текущая напряженность на Донбассе может перерасти в войну между Украиной и Россией. Такое мнение имеют более 75% жителей России.

Об этом, как россияне оценивают возможность войны России с Украиной, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией "Левада-центр".

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Россияне допускают войну с Украиной

Большинство опрошенных в определенной степени не отрицают возможность войны России с Украиной.

3% респондентов убеждены, что война неизбежна,

36% считают, что это вполне возможно,

38% назвали такой исход событий маловероятным,

15% отрицают возможность вооруженного конфликта между государствами.

Верят ли россияне в войну с Украиной / Инфографика "Левада-центр"

Причину видят в США

Половина участников опроса думает, что инициатором эскалации конфликта являются США и другие страны НАТО. Такого мнения чаще всего (61%) придерживаются россияне в возрасте 55 лет и более. Также в этом уверена примерно четверть (24%) респондентов 18 – 24 лет.

16% опрошенных заявили, что в обострении ситуации якобы виновата Украина. Среди опрошенных до 24 лет такого мнения придерживаются 20% людей.

Лишь 4% выбрали пункт, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности боевиков так называемых республик Донбасса.

Кого считают виновным в обострении ситуации / Инфографика "Левада-центр"

К слову, речь идет о полномасштабной и официально объявленной войне. Ведь на территории Донбасса российские наемники ведут войну с украинскими защитниками еще с 2014 года.

Что известно об опросе Его "Левада-центр" проводил 25 ноября – 1 декабря. Путем личных интервью опросили 1 603 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%.

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