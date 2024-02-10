Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов, заметив, что 3 ОШБр вкладывает много сил и средств в рекрутинг. Добровольцам помогают уже с самого начала.

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Как происходит подготовка добровольцев

Как отметил Кудряшов, 3 ОШБр выстроила собственную систему набора и подготовки добровольцев, которая была бы эффективной также и для других подразделений Сил обороны Украины. Все состоит из нескольких этапов.

Прежде всего идет собеседование и помощь в заполнении документов в ТЦК и прохождении ВЛК. Доброволец получает необходимое сопровождение с "бумагами".

Вместе с сопровождением идет начало подготовки. Каждый военный, который добровольно пришел к нам, начинает подготовку уже с первого дня, когда записался,

– отметил Кудряшов.

Второй этап – подготовка в комплектационных центрах Вооруженных Сил Украины. Она длится около 3 – 5 недель. После этого идет обучение непосредственно в 3 отдельной штурмовой бригаде. Оно занимает также около 5 недель.

На четвертом этапе идет специальная подготовка уже в самих подразделениях, где человек будет проходить службу. Военный получит все необходимые знания по своей специальности.

БпАК, пехота, механизаторы, логистика – в зависимости от направления. Вся подготовка и путь военнослужащего в 3 отдельной штурмовой бригады вместе с документами и получением той или иной специальности занимает от 3,5 – до 4 месяцев. Также идет непосредственная подготовка военнослужащего в самой части,

– рассказал Кудряшов.

Обратите внимание! 3 ОШБр запустила возможность пойти на пробную неделю, кто хочет проверить свои силы в этой бригаде. Это – возможность почувствовать всю атмосферу боевого братства 3 ОШБр. Новичков готовят инструкторы с большим боевым опытом. Также 3 ОШБр не выдает повестки и не мобилизует. А уйти с тестовой недели можно в любой момент.

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