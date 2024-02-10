Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов, зауваживши, що 3 ОШБр вкладає багато сил та засобів у рекрутинг. Добровольцям допомагають вже з самого початку.

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Як відбувається підготовка добровольців

Як наголосив Кудряшов, 3 ОШБр вибудувала власну систему набору та підготовки добровольців, яка була б ефективною також і для інших підрозділів Сил оборони України. Все складається з кількох етапів.

Насамперед йде співбесіда та допомога у заповненні документів у ТЦК і проходженні ВЛК. Доброволець отримує необхідний супровід з "паперами".

Разом з супроводом йде початок підготовки. Кожен військовий, який добровільно прийшов до нас, починає підготовку вже з першого дня, коли записався,

– зазначив Кудряшов.

Другий етап – підготовка в комплектаційних центрах Збройних Сил України. Вона триває близько 3 – 5 тижнів. Після цього йде навчання безпосередньо в 3 окремій штурмовій бригаді. Воно займає також близько 5 тижнів.

На четвертому етапі йде спеціальна підготовка вже в самих підрозділах, де людина буде проходити службу. Військовий отримає усі необхідні знання зі своєї спеціальності.

БпАК, піхота, механізатори, логістика – залежно від напрямку. Уся підготовка та шлях військовослужбовця до 3 окремої штурмової бригади разом з документами та отриманням тієї чи іншої спеціальності займає від 3,5 – до 4 місяців. Також йде безпосередній вишкіл військовослужбовця у самій частині,

– розповів Кудряшов.

Зверніть увагу! 3 ОШБр запустила можливість піти на пробний тиждень, хто хоче перевірити свої сили у цій бригаді. Це – можливість відчути усю атмосферу бойового братства 3 ОШБр. Новачків готують інструктори з великим бойовим досвідом. Також 3 ОШБр не видає повістки та не мобілізує. А піти з тестового тижня можна в будь-який момент.

Ситуація на фронті: коротко