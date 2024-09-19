На нас наступала колонна бронетехники: командир fpv расчета рассказал об успешной операции

На минувшей неделе 3 ОШБр провела успешную операцию – разгромила российскую колонну из бронированной техники.

Подробнее об этом в разговоре с 24 Каналом поделился командир fpv расчета батальона беспилотных систем 3 ОШБр Игорь Пыць.

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Детали успешной операции

Военный рассказал, что на прошлой неделе российская армия проводила несколько наступлений на их участке фронта. В частности, привлекая к этому колонну из бронетехники, которую защитники умело отбили.

Это удалось благодаря FPV-дронам, грамотному улаживанию командования и работе всех, кто присутствовал во время этих наступлений,

– отметил Игорь Пыць.

Россияне действительно пытаются скрывать применение бронированной техники, используя различные средства радиоэлектронной борьбы и тактики. Однако 3 ОШБр удается все заблаговременно выявлять и подготовиться к таким наступлениям.

Интересно! Российские захватчики используют оптоволокно, то есть более точные беспилотники, чтобы обойти работу РЭБ. Однако они ограничены в дальности.

По количеству и качеству работы FPV-дронов можно сказать одно: Украина преобладает. Поскольку имеет более развитые технологии в этой области. Поэтому дает хороший отпор врагу.