Детальніше про це у розмові з 24 Каналом поділився командир fpv розрахунку батальйону безпілотних систем 3 ОШБр Ігор Пиць.

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Деталі успішної операції

Військовий розповів, що минулого тижня російська армія проводила кілька наступів на їхній ділянці фронту. Зокрема, залучивши до цього колону з бронетехніки, яку оборонці вправно відбили.

Це вдалося завдяки FPV-дронам, грамотному залагодженню командування та роботі усіх, хто був присутній під час цих наступів,

– зазначив Ігор Пиць.

Росіяни дійсно намагаються приховувати застосування броньованої техніки, використовуючи різноманітні засоби радіоелектронної боротьби й тактики. Однак 3 ОШБр вдається все завчасно виявляти й підготуватися до таких наступів.

Цікаво! Російські загарбники використовують оптоволокно, тобто більш точні безпілотники, щоб обійти роботу РЕБ. Однак вони обмежені у дальності.

Щодо кількості та якості роботи FPV-дронів можна сказати одне: Україна переважає. Оскільки має більш розвинені технології у цій галузі. Тому дає добрячий відпір ворогу.