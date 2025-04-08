Бойцы 3 ОШБр уничтожили в Луганской области полбатальона оккупантов за день

Третья штурмовая бригада провела на Луганщине успешную операцию против российских оккупантов. С помощью дронов защитники смогли остановить наступление россиян и полностью разгромить их на своих рубежах.

Только за один день украинские защитники не дали российским боевикам отбить утраченные позиции в Надежде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 3 ОШБр.

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Операторы дронов остановили вражеский штурм

Недавно в 3 штурмовой бригаде появился Полк беспилотных систем. В него вошли бойцы, которые умеют атаковать, разведывать и совершенствовать бесперебойную работу на фронте и бои против оккупантов. Операторы дронов совместно со всеми средствами 1 штурмового, 2-го механизированного и 1 механизированного батальонов начали ликвидацию врагов. Против россиян работала артиллерия и сбросы с FPV-дронов. К тому же в огневой бой на земле вступила и пехота бригады.

Противник пытался штурмовать сразу на трех участках, находящихся под контролем "Тройки". Однако вместо позиций российская армия получила лишь значительные потери.

Во время отражения атаки, которая длилась весь день, бойцы ВСУ уничтожили 143 оккупантов, а 86 россиян получили ранения. Благодаря совместной работе воинов 3 ОШБр враг не занял ни новых, ни утраченных ранее позиций.

3 ОШБр остановила массовый штурм россиян в Луганской области / Скриншоты с видео

К слову, чиновники НАТО говорят, что Россия сейчас имеет в 5 раз меньше территориальных достижений, чем 5 месяцев назад. Зато украинские бойцы стабильно успешно отражают атаки оккупантов. Используя беспилотники, ВСУ наносит значительные потери оккупантам – это более 60% ликвидированных солдат ежедневно. БпЛА остается основным средством прекращения атак на передовой в сочетании с минированием и артиллерией.