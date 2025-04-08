Лише за один день українські захисники не дали російським бойовикам відбити втрачені позиції в Надії. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу 3 ОШБр.

Дивіться також На Лиманському напрямку на одного українця припадає 10 росіян – речниця 66-ї бригади

Оператори дронів зупинили ворожий штурм

Нещодавно в 3 штурмовій бригаді з'явився Полк безпілотних систем. До нього ввійшли бійці, які вміють атакувати, розвідувати та вдосконалювати безперебійну роботу на фронті та бої проти окупантів. Оператори дронів спільно зі всіма засобами 1 штурмового, 2-го механізованого й 1 механізованого батальйонів почали ліквідацію ворогів. Проти росіян працювала артилерія та скиди з FPV-дронів. До того ж у вогневий бій на землі вступила і піхота бригади.

Противник намагався штурмувати одразу на трьох ділянках, що перебувають під контролем "Трійки". Однак замість позицій російська армія отримала лише значні втрати.

Під час відбиття атаки, яка тривала увесь день, бійці ЗСУ знищили 143 окупантів, а 86 росіян дістали поранення. Завдяки спільній роботі воїнів 3 ОШБр ворог не зайняв ані нових, ані втрачених раніше позицій.

3 ОШБр зупинила масовий штурм росіян в Луганській області / Скриншоти з відео

До слова, високопосадовці НАТО говорять, що Росія зараз має в 5 разів менше територіальних здобутків, ніж 5 місяців тому. Натомість українські бійці стабільно успішно відбивають атаки окупантів. Використовуючи безпілотники, ЗСУ завдає значних втрат окупантам – це понад 60% ліквідованих солдатів щодня. БпЛА залишається основним засобом припинення атак на передовій у поєднанні з мінуванням і артилерією.