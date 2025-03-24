Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 3-ї окремої штурмової бригади.

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Що відомо про новий Полк у всесвіті Трійки

Військові зазначають, що нищити ворога технологіями – тепер національний спорт. Саме тому 3 ОШБр запустила власник Полк безпілотних систем

Бо все найкраще від Трійки – тепер у новому підрозділі: досвідчені командири, топове забезпечення і якісна підготовка. Готуйся ставити нові рекорди,

– зазначають там.

Третя штурмова наголошує, що у новостворений полк БПС входять пілоти, інженери й айтівці, сапери, механіки та електрики. Бійці, які атакують, розвідують, вдосконалюють або забезпечують безперебійну роботу на передовій. "Кожен — за покликанням і на своєму місці", – зауважують військові.

Обрати вакансію у Полку безпілотних систем можна на сайті drones.ab3.army.

До речі, Третя штурмова нещодавно стала Третій армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького. За словами командира, основами побудови армійського корпусу є бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням, і технологічність.