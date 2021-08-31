3 тысячи долларов за человека: украинцы продавали людей в за границу

В суд направили обвинительное заключение касаемо преступной организации торговцев людьми. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения и конфискация имущества.

Украинцев перевозили в Турцию

Преступную группировку создал 33-летний мужчина. Его сообщниками были еще 6 человек.

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Они вербовали украинцев, которые имели тяжелое материальное положение. Злоумышленники учили их управлять судами, обеспечивали мобильной связью и перемещали в Турцию. Там людей передавали местным сообщникам. За одного проданного украинца торговцы получали до 3 тысяч долларов.

Проданных украинцев втягивали в контрабанду мигрантов.

Они должны были нелегально перемещать мигрантов из стран Ближнего Востока и Юго-Западной Азии в Евросоюз. При этом злоумышленники скрывали факт жесткой уголовной ответственности,

– рассказали в полиции.

Завербовали более 200 украинцев

Преступную схему разоблачили в ноябре 2020 года. Фигурантами дела являются жители Одессы и Крыма. С 2015 года им удалось похитить 200 человек. Этих людей, которые вынуждены были перевозить мигрантов, арестовали. Почти все отбывают наказание в тюрьмах Греции и Италии.

По данному факту в полиции открыли сразу 3 уголовных дела против организаторов:

за торговлю людьми;

организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины;

создание преступной организации.

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