3 тысячи долларов за инвалидность: во Львове 73-летняя аллерголог брала взятки

Правоохранители разоблачили врача, которая наживалась на фиктивных инвалидностях. Интересно, что женщина не сама устанавливала диагноз, а влияла на решение членов МСЭК.

К сожалению, скандалы с МСЭК продолжаются. Полиция Львовской области сообщила детали разоблачения взяточницы.

Смотрите также Имущество свалилось с неба: семья главного медика ВВК Тернопольщины Фариона обогатилась за один день

На Львовщине задержали аллерголога-взяточницу

Установлено, что 73-летняя врач-аллерголог одной из львовских коммунальных больниц требовала у пациента указанную сумму за влияние на решение членов медико-социальной экспертной комиссии о назначении ему третьей группы инвалидности. Злоумышленницу разоблачили следователи отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Львовщины,

– информируют полицейские.

Им помогали оперативники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

23 октября у женщины провели санкционированный обыск в рабочем кабинете и обнаружили:

те же 3 тысячи долларов, полученные ею от пациента;

1600 евро;

51,5 тысячи долларов;

47 тысяч гривен;

документы, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Все изъяли и направили на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД во Львовской области.

Врачу могут сообщить о подозрении в злоупотреблении влиянием Уголовного кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников преступной схемы.