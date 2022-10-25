30 демократов призвали Байдена пойти на прямые переговоры с Россией, – WP

30 либерал-демократов Палаты представителей призвали президента Джо Байдена изменить стратегию по Украине и "продолжать прямую дипломатию" для прекращения войны в Украине путем переговоров.

Демократы склоняют Байдена объединить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую США оказывают Украине, с дипломатией, чтобы "ускорить мир".

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Однопартийцы президента США обеспокоены тем, что Вашингтон не ведет регулярный диалог с Кремлем для прекращения затяжной войны и напоминают о ее глобальных последствиях – вплоть до роста цен в Штатах и опасности ядерного удара России.

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В письме сказано, что они не питают иллюзий относительно трудностей, связанных с привлечением России, учитывая ее возмутительное и незаконное вторжение в Украину и решение осуществить дополнительные незаконные аннексии украинской территории.

Однако, если есть способ покончить с войной, сохраняя свободную и независимую Украину, Америка обязана воспользоваться всеми дипломатическими путями, чтобы поддержать такое решение, которое будет приемлемым для народа Украины,

– отметили демократы.

Авторы письма указывают на разрушения, которые война уже нанесла в Украине, ущерб для мира и риск катастрофической эскалации.

Это первый подобный призыв к Байдену.

В последние недели риск ядерной войны возрос, боевые действия обострились, а глобальная экономическая незащищенность углубилась. Тысячи людей погибли и еще десятки миллионов пострадали,

– добавили они.

Письмо подписали некоторые из самых известных представителей демократов в Конгрессе, в частности, Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш и Ильхан Омар. Это первый подобный призыв к администрации Байдена за 8 месяцев полномасштабной войны.

До сих пор обеспокоенность возможным уменьшением поддержки Украины возникла в связи с возможным усилением позиций Республиканской партии в Конгрессе после промежуточных выборов 8 ноября.

Украина сама решит, возобновлять ли переговоры с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что возвращение переговоров Украины и России является путем прекращения войны. Однако, когда состоятся эти переговоры, должна решать только Украина.

Также президент Франции считает, что за столом переговоров Украины и России должна присутствовать Европа и международное сообщество, "чтобы строить в данный момент условия мира".

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