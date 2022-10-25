30 демократов призвали Байдена пойти на прямые переговоры с Россией, – WP
Источник:The Washington Post
30 либерал-демократов Палаты представителей призвали президента Джо Байдена изменить стратегию по Украине и "продолжать прямую дипломатию" для прекращения войны в Украине путем переговоров.
Демократы склоняют Байдена объединить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую США оказывают Украине, с дипломатией, чтобы "ускорить мир".
Внимание Зеленский назвал условия, при которых Украина будет общаться с Россией
Однопартийцы президента США обеспокоены тем, что Вашингтон не ведет регулярный диалог с Кремлем для прекращения затяжной войны и напоминают о ее глобальных последствиях – вплоть до роста цен в Штатах и опасности ядерного удара России.
Республиканцы говорят, что это нужно для народа Украины
В письме сказано, что они не питают иллюзий относительно трудностей, связанных с привлечением России, учитывая ее возмутительное и незаконное вторжение в Украину и решение осуществить дополнительные незаконные аннексии украинской территории.
Однако, если есть способ покончить с войной, сохраняя свободную и независимую Украину, Америка обязана воспользоваться всеми дипломатическими путями, чтобы поддержать такое решение, которое будет приемлемым для народа Украины,
– отметили демократы.
Авторы письма указывают на разрушения, которые война уже нанесла в Украине, ущерб для мира и риск катастрофической эскалации.
Это первый подобный призыв к Байдену.
В последние недели риск ядерной войны возрос, боевые действия обострились, а глобальная экономическая незащищенность углубилась. Тысячи людей погибли и еще десятки миллионов пострадали,
– добавили они.
До сих пор обеспокоенность возможным уменьшением поддержки Украины возникла в связи с возможным усилением позиций Республиканской партии в Конгрессе после промежуточных выборов 8 ноября.
Украина сама решит, возобновлять ли переговоры с Россией
- Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что возвращение переговоров Украины и России является путем прекращения войны. Однако, когда состоятся эти переговоры, должна решать только Украина.
- Также президент Франции считает, что за столом переговоров Украины и России должна присутствовать Европа и международное сообщество, "чтобы строить в данный момент условия мира".