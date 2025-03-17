Путин не просто так это вспоминает: Россия может подготовить ловушку по перемирию

Путин может действовать по привычному для него сценарию и устроить Украине ловушку. Впрочем, все зависит от того, как отреагируют украинские партнеры и насколько четко будут определены условия перемирия.

Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала заметил, что Владимир Путин говорил, что Россия не знает, как будет мониторить и определять, кто будет нарушать перемирие. Буряченко предполагает, что российский диктатор говорит об этом, потому что дипломаты подготовили новую ловушку для Украины.

Смотрите также В ISW убеждены, что Путин не откажется от попыток оккупировать Украину после прекращения огня

Она может заключаться в предложении организовать "коридор" и разместить на линии прекращения огня миссию ОБСЕ.

Искаженные гарантии безопасности

"Но мы понимаем все проблемы, связанные с ОБСЕ и влиянием на них России. Понимают ли это США и захотят ли они это осознать? Это огромный вопрос. Трамп может сказать: "А почему бы и нет?" Это же продвижение его миротворческой инициативы в более-менее легальное международное поле. За это могут проголосовали все страны Совбеза, чтобы был мандат ООН для ОБСЕ на осуществление перемирия", – сказал Алексей Буряченко.

Он добавил, что за это решение вероятно охотно проголосуют Китай и европейские партнеры, которые поддерживают идею миротворческого контингента. Франция и Великобритания также могут не возражать против такого сценария.

Трамп ответит им, что вы же хотели гарантий безопасности не для Украины, а для своего миротворческого контингента, который планируете разместить в Украине? Вот вам решение Совбеза и миссия ОБСЕ, которая будет находиться не в глубине линии разграничения, а непосредственно на ней. Это и будет для вас гарантия безопасности,

– отметил Буряченко.

По его словам, именно поэтому партнеры Украины могут воздержаться во время голосования, не применяя право вето. Гарантии безопасности могут быть искажены и интерпретированы совершенно по-разному.

"Между тем европейцы скажут, что сейчас у них много собственных проблем – реформирования ЕС, НАТО. Но, конечно, они "с Украиной до победы". И сразу же начнут "формировать" миротворческий контингент. И в конце концов сформируют его только через полгода или год и обязательно введут в Украину, чтобы он следил за мониторингом ОБСЕ", – сказал Буряченко.

Политолог убежден, что на этом пути есть множество ловушек. Однако этот вариант может быть действенным, если в пакете гарантий безопасности четко зафиксируют, что миротворческий контингент европейцев вводится в Украину не позднее чем за шесть месяцев, а лучше еще раньше. Вторым пунктом может быть решение о досрочном принятии Украины в ЕС – до 2028 года.

Он отметил, что это условия, которые отвечают интересам Украины, поэтому она будет готова к конструктивным решениям для завершения горячей фазы войны.

Что с территориальными уступками

Буряченко отметил, что Россия пока будет шантажировать американскую сторону, которая стремится к переговорам с россиянами не только по урегулированию российско-украинской войны, но и по более широкому кругу вопросов – в частности по Арктике, ядерного вооружения и ресурсов.

Трамп в своем видении мира считает, что у России есть "карты", и он хочет их разыграть, чтобы ослабить ресурсную базу Китая, которой Россия продолжает быть,

– добавил Буряченко.

Он отметил, что до сих пор непонятно, что именно американцы и россияне вкладывают в понятие территориальных уступок.

Они намеренно используют размытые формулировки. Россияне выдвигают абсолютно неадекватные, нереальные условия,

– сказал Буряченко.

Он добавил, что если американцы под территориальными уступками имеют в виду то, что Украина согласится временно приостановить активные боевые действия на линии разграничения и определить определенные территориальные критерии для 30 – дневного перемирия, то это еще можно обсуждать.

Важно! Майкл Волц заявил, что передача части Донбасса России может стать частью переговоров. Украина должна уступить территории в обмен на гарантии безопасности.

Он подытожил, что признать оккупированные территории невозможно ни по международному праву, ни по Уставу ООН, ни по украинскому законодательству, ни по Конституции Украины. Владимир Зеленский четко заявляет: никаких территориальных уступок в пользу России не было и не будет.