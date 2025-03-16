Полковник запаса подсчитал, сколько снарядов и "Шахедов" сможет накопить Россия за 30 дней тишины

Война – это математика, и последствия ее остановки на 30 дней можно четко просчитать. Сейчас прекращение боевых действий играет на руку Путину, но крайне невыгодно для Украины.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что соотношение экономик Украины и России примерно 1 к 10. То есть, на один танк, произведенный Украиной, Россия производит 10 танков. И на один снаряд, произведенный Украиной, россияне производят 10 снарядов.

Смотрите также "Путин тянет время": почему Кремль боится прекращения огня в Украине, – The Times

"Представьте, что завтра вы будете воевать против 20 танков, а через месяц – против 300. То есть за месяц они поставят в строй 300 танков. А если это будет два месяца – 600 танков. Это очень много, и мы просто не выдержим этого удара", – сказал Роман Свитан.

Как режим тишины может сыграть на руку Путину

Он также отметил, что россияне ежедневно производят около 7 тысяч снарядов, а еще 7 тысяч добавляют им северокорейцы. То есть, ежедневно россияне используют 15 тысяч снарядов. Раньше их было 50 – 70 тысяч, но теперь они сталкиваются с дефицитом. На складах почти ничего не осталось.

"Мы уничтожаем снаряды россиян на складах, в процессе производства, во время передвижений, на логистических путях, перед линией соприкосновения. То есть эти снаряды не доходят до линии боевого контакта. Теперь представьте, что будет через месяц: если россияне ежедневно будут получать по 15 тысяч снарядов, это даст им 450 тысяч снарядов через месяц. А у нас будет только до 100 тысяч", – объяснил Свитан.

Важно! Украина согласилась принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней. США же возобновят военную помощь.

Он добавил, что в России будет в пять раз больше. Если эти полмиллиона снарядов вывезут на линию боевого соприкосновения, они будут готовы к использованию в бою.

50 тысяч снарядов они будут использовать ежедневно в течение 10 дней. Такую артподготовку не выдержит ни одна армия. Наши руки будут связаны, потому что мы не сможем действовать по тылам,

– отметил Свитан.

Полковник запаса ВСУ добавил, что в России ежедневно производят 100 – 150 "Шахедов" и столько же используют.

Как "Шахеды" могут изменить ход войны

Россияне не могут не применять эти дроны, потому что бои продолжаются, и они пытаются добраться до тылов, атакуя инфраструктурные объекты. Сейчас начали бить по железным дорогам и электростанциям.

"Если не будут использовать, эти дроны пойдут на склады. И так у них будет до 5000 дронов на складах. А мы даже по складам не сможем работать. Если 5000 дронов войдут в Украину за один раз, вы думаете, у нас хоть что-то останется? Вы думаете, что у нас останется хотя бы одна ракета ПВО после такого обстрела? Это через месяц. И так будет по каждой позиции", – подчеркнул Свитан.

Он отметил, что Россия имеет преимущество в военной экономике. Еще в 2023 году Россия почти полностью перешла на военный лад, и ее экономика работает исключительно на военные нужды. Украинская экономика не готова к такой нагрузке.

Через месяц мы не сможем удержать россиян хотя бы на нескольких направлениях. А если война затянется на 3 или 4 месяца, то мы вообще не сможем удержать оборону. То есть, если остановить боевые действия до лета, умножьте это все на 3 или 4, и получим цифры, мягко говоря, не выносливые для нас,

– подытожил Свитан.

Также он отметил, что военная помощь будет поступать в Украину в течение этого года, но следующие пакеты помощи еще не принято.

