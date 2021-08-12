Вспомнить все: 24 канал запустил масштабный проект к 30 Дню Независимости Украины

В этом году, 24 августа, Украина отмечает юбилей – 30-летие Независимости. 24 канал тоже решил присоединиться к празднованиям, вспоминая, как наше государство росло и менялось за эти 3 десятка лет.

Украина за 30 лет пережила немало событий. Были взлеты, падения, трагедии и моменты счастья. Предлагаем вспомнить все в материалах 24 канала.

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Что произошло за 30 лет независимости Украины

Как изменилась медицина, наука, армия, кино, экономика, – все это рассказываем в проекте. Журналисты уже собрали уникальные фото с празднований Дня Независимости в течение 30 лет, а также фотографии Киева, Львова, Днепра, Харькова, Одессы времен 90 и 2000 годов.

Вспомним об Оранжевой революции, политическом кризисе 2007 года, борьбе за Тузлу, международных успехах, газовой войне с Россией, Революции Достоинства, боях на Донбассе и других важных страницах в истории независимой Украины.

Кроме того, расскажем о народных традициях, появившихся за эти годы, самых интересных книгах и выдающихся фильмах. Не обойдем вниманием невероятные спортивные победы украинцев, изобретения и разработки. Кроме того, 24 канал познакомит с современными украинскими миллионерами и бизнесменами.

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