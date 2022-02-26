300 тонн топлива и продукты: в Кривом Роге создали стратегический запас
Источник:Суспільне Дніпро
В Кривом Роге в Днепропетровской области создали стратегический резерв продуктов и топлива.
Он нужен, чтобы обеспечить экстренные службы, Нацгварию и правоохранителей. Об этом сообщила представитель Криворожского горсовета Юлия Лошанюк.
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Резерва должно хватить на 2 недели потребностей питания, а также всех нужд правоохранителей, которые сейчас работают в усиленном режиме, в частности:
- патрульной полиции;
- нацгвардии;
- бойцов воинской части 3011;
- представителей теробороны
Запас был создан в учебных заведениях города – школьных столовых и детских садах.
Также в городе есть резервный запас горючего для обеспечения экстренных служб, скорых, полиции, нацгвардии.
Для этих нужд зарезервировано 150 тонн бензина и 150 тонн дизтоплива,
– отметила Лошанюк.
Следует отметить, что по состоянию на 26 февраля на заправках города больших очередей нет.
Накануне в Кривом Роге силами Объединенного штаба территориальной обороны был организован Центр по приему беженцев.
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