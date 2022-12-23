Укрпочта заработала в Луганской области, 60 локаций мира выключили свет: хронология 303 дня войны

Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 303 дня. Украинские военные сдерживают оккупантов на фронте, а дипломаты прилагают усилия, чтобы изолировать страну-террористку.

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Заметьте Зеленский встретился с Дудой, теракт в Краматорске: хронология 302 дня войны

2:29 Северная Корея резко заявила, что не давала оружие России. Ведь представитель администрации президента США по вопросам национальной безопасности Джона Кирби сказал, что КНДР передала партию оружия ПВК "Вагнера".

В Северной Корее сказали, что якобы:

"никогда не происходило никаких вооруженных операций";

сама информация якобы "самая абсурдная выдумка", а также, что она, мол, "не стоит никаких комментариев или интерпретаций".

Евгений Пригожин заявление США назвал "сплетнями и спекуляциями" и сказал, что якобы ППК "Вагнера" достаточно много покупает именно американское вооружение.

1:37 В Луганской области заработала Укрпочта. В частности, это произошло в селе Невское. Там возобновили выплату пенсий и пособия Красному Кресту.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, что за день произвели 100 выплат.

00:06 Владимир Зеленский рассказал, что 60 известнейших локаций мира выключили свет в знак солидарности с Украиной. Электричество выключили в самую длинную ночь – с 21 на 22 декабря.

Выключили иллюминацию Ниагарского водопада, Рокфеллер-центра, мэрии Парижа, Колизея, здания Европарламента, Сиднейской оперы и других локаций.

Это произошло в рамках инициативы #LightUpUkraine, запущенной UNITED24. Им удалось собрать 2 миллиона долларов на генераторы для украинских больниц.

Самые известные локации выключили свет в знак солидарности с Украиной: смотрите видео