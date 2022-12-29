Снос памятника Суворову в Одессе и угроза нового ракетного удара: хронология 309 дня войны

Украинские защитники уже более 300 дней героически вытесняют врага за государственную границу. В то же время враг не оставляет попыток закрепиться на временно оккупированных территориях.

Главные новости о том, что происходит на передовой и в стране, а также на дипломатической арене – рассказывает 24 канал.

Читайте также Выступление Зеленского в Парламенте, наглое заявление Кремля о переговорах: хронология 308-го дня войны

06:21 Враг вывел на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя. Об этом сообщили в ОК "Юг". Украинцев призывали оставаться в укрытиях.

06:04 Масштабная воздушная тревога охватила большинство территории Украины утром 29 декабря. Сообщили о поднятии в небо стратегической авиации в режиме радиомолчания и возможности запуска крылатых ракет врагом.

02:28 В Одессе 28 декабря снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову. Заметим, что его демонтировали вслед за Екатериной II.

00:17 СБУ снова задержала коллаборантов в Харьковской области. На этот раз ими оказались два экструдника Укрзализныци, которые помогали оккупантам опрокидывать в Украину военные эшелоны.