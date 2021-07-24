Привезли из Западной Украины: 31 год назад в Киеве впервые подняли сине-желтый флаг

24 июля 1990 года над зданием Киевского городского совета впервые за семь десятилетий подняли национальный сине-желтый флаг. Это произошло за 13 месяцев до провозглашения независимости Украины.

Киев стал девятым украинским городом, где в этом году взвился национальный символ. Сначала, 14 марта, сине-желтый флаг подняли на Львовщине над горсоветом Стрыя. Впоследствии он появился над официальными учреждениями Дрогобыча, Львова, Тернополя, Житомира и других городов.

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О сине-желтом флаге

Национальный флаг сшили на Западной Украине и накануне поднятия перевезли в Киев.

и накануне поднятия перевезли в Киев. Вечером на Софиевской площади сине-желтое полотнище освятил будущий патриарх, а тогда еще архимандрит Украинской автокефальной православной церкви Владимир (Романюк) с участием священников УАПЦ и УГКЦ.



Церемонию посвящения флагу провел архимандрит УПЦ Владимир (Романюк) / Архивное фото

За церемонией освящения наблюдали примерно 100 тысяч человек .

. Сейчас сине-желтый флаг, который в 1990 году подняли над Киевсоветом, хранится в Национальном музее истории Украины.



Временная экспозиция национального флага, поднятого 24 июля 1990 года в Киеве / Фото Радио Свобода

Как подняли флаг над Киевским горсоветом

Предшествовало этому событию принятие Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года. Поднятие национального флага стало реакцией на это.



Возле флаговой мачты Киевсовета / Архивное фото

Освященный флаг торжественным шествием понесли к зданию Киевсовета.



Колонна несет сине-желтый флаг / Архивное фото

Впереди шли ребята в казачьих костюмах с саблями и самопалами, а колонну с флагом "охраняли" галицкие сечевые стрельцы.



Казаки и стрельцы сопровождали людей с флагом / Архивное фото

Люди прошлись по Крещатику и пришли в Киевсовет. Привязав национальный флаг к металлическому канату, его торжественно подняли ровно в 19:00 под пение гимна "Ще не вмерла України".



Национальный флаг подняли над Киевским горсоветом / Архивное фото

Некоторое время киевляне дежурили у флагштока, чтобы сине-желтый стяг не сорвали.



Сотни тысяч людей собрались на Крещатике / Архивное фото

Важный шаг национального освободительного движения

Поднятие сине-желтого флага именно в столице Украины имело мощное символическое значение, ведь в эпоху СССР за национальный флаг людей наказывали.

До этого в последний раз он развевался над украинской столицей 12 июня 1920 года. В тот день войска Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского ушли из Киева, а большевики подняли над днепровскими кручами красное полотнище.

Поднятие сине-желтого флага в Киеве 24 июля 1990 года: смотрите видео