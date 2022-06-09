+31 градус и грозы: прогноз погоды на 10 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 10 июня, будет жаркой. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха поднимется до +31 градуса.
Эта пятница для украинцев кажется жаркой. Свеже будет только в Одесской области. Там столбики термометров будут колебаться в пределах +23...+25 градусов.
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Солнце и грозы: какой будет погода 10 июня
В западных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +28...+29 градусов, только в Прикарпатье прогнозируют чуть меньше – +26...+28 градусов. В северо-западных регионах будет еще жарче – +29…+31 градус.
На Востоке и в Центре Украины столбики термометров будут также достигать +31 градуса. В то же время на Юге будет не так жарко. В частности, в Херсоне синоптики прогнозируют +25…+27 градусов, а в Николаеве – +26…+28 градусов.
Где ожидать грозы
- В Закарпатской области
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Запорожский,
- в Крыму.
Кстати, в Виннице прогнозируют дождь, но без грома и молнии.
Ветер по всей Украине будет восточным направлением. Он будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.Обратите внимание! Этот июнь будет в Украине самым жарким за последние 30 лет. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух предупредила украинцев об аномальных температурах. Да, самое жаркое будет в западных областях. Также известно, что дождя в первый месяц лета будет мало, особенно – на Западе и Востоке. В целом, температура воздуха в июне будет соответствовать показателям июля.
Прогноз погоды в городах Украины
- Ужгород – +29...+31;
- Львов – +28…+30;
- Ивано-Франковск – +26...+28;
- Тернополь – +27...+29;
- Черновцы – +27...+29;
- Хмельницкий – +27…+29;
- Луцк – +29...+31;
- Ровно – +29…+31;
- Житомир – +29…+31;
- Винница – +27...+29;
- Одесса – +23...+25;
- Николаев – +26…+28;
- Херсон – +25...+27;
- Симферополь – +25...+27;
- Кропивницкий – +28…+30;
- Черкассы – +29…+31;
- Чернигов – +29...+31;
- Суммы – +28…+30;
- Полтава – +29…+31;
- Днепр – +29...+31;
- Запорожье – +27...+29;
- Донецк – +29...+31;
- Луганск – +28…+30;
- Харьков – +29…+31;
- Киев – +28…+30.
Прогноз погоды на 10 июня. / Карта Укргидрометцентра.