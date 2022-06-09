+31 градус и грозы: прогноз погоды на 10 июня

Погода в Украине в пятницу, 10 июня, будет жаркой. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха поднимется до +31 градуса.

Эта пятница для украинцев кажется жаркой. Свеже будет только в Одесской области. Там столбики термометров будут колебаться в пределах +23...+25 градусов.

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Солнце и грозы: какой будет погода 10 июня

В западных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +28...+29 градусов, только в Прикарпатье прогнозируют чуть меньше – +26...+28 градусов. В северо-западных регионах будет еще жарче – +29…+31 градус.

На Востоке и в Центре Украины столбики термометров будут также достигать +31 градуса. В то же время на Юге будет не так жарко. В частности, в Херсоне синоптики прогнозируют +25…+27 градусов, а в Николаеве – +26…+28 градусов.

Где ожидать грозы

В Закарпатской области

Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Запорожский,

в Крыму.

Кстати, в Виннице прогнозируют дождь, но без грома и молнии.

Ветер по всей Украине будет восточным направлением. Он будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +29...+31;

Львов – +28…+30;

Ивано-Франковск – +26...+28;

Тернополь – +27...+29;

Черновцы – +27...+29;

Хмельницкий – +27…+29;

Луцк – +29...+31;

Ровно – +29…+31;

Житомир – +29…+31;

Винница – +27...+29;

Одесса – +23...+25;

Николаев – +26…+28;

Херсон – +25...+27;

Симферополь – +25...+27;

Кропивницкий – +28…+30;

Черкассы – +29…+31;

Чернигов – +29...+31;

Суммы – +28…+30;

Полтава – +29…+31;

Днепр – +29...+31;

Запорожье – +27...+29;

Донецк – +29...+31;

Луганск – +28…+30;

Харьков – +29…+31;

Киев – +28…+30.

Этот июнь будет в Украине самым жарким за последние 30 лет. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух предупредила украинцев об аномальных температурах. Да, самое жаркое будет в западных областях. Также известно, что дождя в первый месяц лета будет мало, особенно – на Западе и Востоке. В целом, температура воздуха в июне будет соответствовать показателям июля.



Прогноз погоды на 10 июня. / Карта Укргидрометцентра.

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