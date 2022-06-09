+31 градус и грозы: прогноз погоды на 10 июня

9 июня 2022 , 16:13
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в пятницу, 10 июня, будет жаркой. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха поднимется до +31 градуса.

Эта пятница для украинцев кажется жаркой. Свеже будет только в Одесской области. Там столбики термометров будут колебаться в пределах +23...+25 градусов.

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Солнце и грозы: какой будет погода 10 июня

В западных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +28...+29 градусов, только в Прикарпатье прогнозируют чуть меньше – +26...+28 градусов. В северо-западных регионах будет еще жарче – +29…+31 градус.

На Востоке и в Центре Украины столбики термометров будут также достигать +31 градуса. В то же время на Юге будет не так жарко. В частности, в Херсоне синоптики прогнозируют +25…+27 градусов, а в Николаеве – +26…+28 градусов.

Где ожидать грозы

  • В Закарпатской области
  • Ивано-Франковской,
  • Черновицкой,
  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Запорожский,
  • в Крыму.

Кстати, в Виннице прогнозируют дождь, но без грома и молнии.

Ветер по всей Украине будет восточным направлением. Он будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.

Обратите внимание! Этот июнь будет в Украине самым жарким за последние 30 лет. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух предупредила украинцев об аномальных температурах. Да, самое жаркое будет в западных областях. Также известно, что дождя в первый месяц лета будет мало, особенно – на Западе и Востоке. В целом, температура воздуха в июне будет соответствовать показателям июля.

Прогноз погоды в городах Украины

  • Ужгород – +29...+31;
  • Львов – +28…+30;
  • Ивано-Франковск – +26...+28;
  • Тернополь – +27...+29;
  • Черновцы – +27...+29;
  • Хмельницкий – +27…+29;
  • Луцк – +29...+31;
  • Ровно – +29…+31;
  • Житомир – +29…+31;
  • Винница – +27...+29;
  • Одесса – +23...+25;
  • Николаев – +26…+28;
  • Херсон – +25...+27;
  • Симферополь – +25...+27;
  • Кропивницкий – +28…+30;
  • Черкассы – +29…+31;
  • Чернигов – +29...+31;
  • Суммы – +28…+30;
  • Полтава – +29…+31;
  • Днепр – +29...+31;
  • Запорожье – +27...+29;
  • Донецк – +29...+31;
  • Луганск – +28…+30;
  • Харьков – +29…+31;
  • Киев – +28…+30.


Прогноз погоды на 10 июня. / Карта Укргидрометцентра.

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Автор: Софія Мінджоса