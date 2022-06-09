Ця п'ятниця для українців видасться спекотною. Свіжо буде лише в Одеській області. Адже там стовпчики термометрів коливатимуться у межах +23...+25 градусів.

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Сонце та грози: якою буде погода 10 червня

У західних областях температура повітря коливатиметься в межах +28...+29 градусів, лише на Прикарпатті прогнозують трохи менше – +26...+28 градусів. У північно-західних регіонах буде ще спекотніше – +29...+31 градусів.

На Сході та в Центрі України стовпчики термометрів також сягатимуть +31 градуса. Водночас на Півдні буде не так спекотно. Зокрема, в Херсоні синоптики прогнозують +25...+27 градусів, а в Миколаєві – +26...+28 градусів.

Де очікувати на грози

  • У Закарпатській області,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • в Криму.

До речі, у Вінниці прогнозують дощ, але без грому та блискавиці.

Вітер по всій Україні матиме східний напрямок. Він рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди у містах України

  • Ужгород – +29...+31;
  • Львів – +28...+30;
  • Івано-Франківськ – +26...+28;
  • Тернопіль – +27...+29;
  • Чернівці – +27...+29;
  • Хмельницький – +27...+29;
  • Луцьк – +29...+31;
  • Рівне – +29...+31;
  • Житомир – +29...+31;
  • Вінниця – +27...+29;
  • Одеса – +23...+25;
  • Миколаїв – +26...+28;
  • Херсон – +25...+27;
  • Сімферополь – +25...+27;
  • Кропивницький – +28...+30;
  • Черкаси – +29...+31;
  • Чернігів – +29...+31;
  • Суми – +28...+30;
  • Полтава – +29...+31;
  • Дніпро – +29...+31;
  • Запоріжжя – +27...+29;
  • Донецьк – +29...+31;
  • Луганськ – +28...+30;
  • Харків – +29...+31;
  • Київ – +28...+30.

Прогноз погоди на 10 червня
Прогноз погоди на 10 червня / Карта Укргідрометцентру

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