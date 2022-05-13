31 обстрел в Луганской области и 12 выпущенных ракет по Кременчугу: какая ситуация в регионах

Российские военные продолжают обстреливать населённые пункты в Украине. В частности, оккупанты выпустили 12 ракет по Кременчугу и 31 раз обстреляли Луганщину. Что известно о ситуации в регионах.

Как отмечают в Офисе Президента Украины, ночь 13 мая была беспокойной в ряде областей. Оккупанты били не только по населенным пунктам, но даже – в лесу, передает 24 канал.

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Относительно спокойная ночь была в большинстве областей Украины. Речь идет о Волынской, Закарпатской, Ровненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Черниговской, Сумской и Киевской.

Полтавщина

Вечером 12 мая российские оккупанты выпустили 12 ракет по Кременчугу. Большинство из них попали в нефтеперерабатывающий завод. Пожар, возникший вследствие вражеского удара, удалось локализовать. К счастью, никто не пострадал и не погиб. Также известно, что одну из ракет удалось сбить нашим ВСУ.

Харьковщина

Сама ночь в области была относительно спокойной. Впрочем, следует отметить, что три человека за минувшие сутки пострадали в результате атак самого Харькова. Кроме того, оккупанты обстреливали Дергачи – 2 раненых, а также один погибший, Золочевский район – 2 пострадавших, а также Балаклейский район – один пострадавший.

Луганщина

Область оккупанты обстреляли 31 раз. Российские военные пытаются штурмовать Северодонецк, Горную, а также Попаснянскую общины. Известно о разрушении почти 60 домов, а также повреждении моста в Рубежном. Из артиллерии около 23:00 обстреляли Лисичанск и Северодонецк. В результате атаки один человек в Лисичанске погиб.

Донетчина

Оккупанты ночью били по Авдеевке из артиллерии. В результате повреждены жилые дома, а также ранен один человек.

Наступательные действия российские военные продолжают вблизи Марьинки и Новомихайловки. Враги терпят значительные потери, ведь украинские военные сдерживают их на своих позициях.

Не спадает уровень напряжения на Лиманском направлении, а также неподалеку от Святогорска. Там оккупанты постоянно обстреливают как из артиллерии, так и авиации.

Продолжают бить вражеские военные по "Азовстали". По ней бьют авиационными, танковыми, корабельными, а также артиллерийскими ударами.

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Херсонщина

В области ситуация становится более критической с каждым днем. Одна из причин – лесные пожары. Известно, что пламя охватило уже более 1 587 гектаров леса. Продолжаются боевые действия и на границе с Николаевской и Днепропетровской областями.

Российские оккупанты укрепляют свои позиции на Херсонщине. Также из области они стреляют по соседним. Известно также, что в результате боев повреждены многие объекты инфраструктуры, а также дома мирных жителей.

Николаевщина

Город Николаев российские военные примерно в 22:00 и 22:30 обстреляли из РСЗО. Атакованы два инфраструктурных объекта, жилые дома и даже лес. В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Широковскую общину днем, а также около 01:00 оккупанты обстреляли, в том числе используя авиацию. Известно о поврежденных жилых домах. Что касается пострадавших, то, по предварительным данным, их нет.

Крылатые ракеты врага сбивают "Стингерами"

Впоследствии стало известно, что из 12 крылатых ракет, выпущенных оккупантами по Кременчугу, две удалось сбить. Сделали это успешно с помощью "Стингеров". Валерий Залужный добавил, что Россия использует сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа X-22 не просто так. Страна-агрессор просто боится использовать авиацию, потому что ее в Украине очень удачно уничтожают.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 13 мая: смотрите видео