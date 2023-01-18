Ложь Небензи об "притеснении" УПЦ МП, Киссинджер видит Украину в НАТО: хронология 329 дня войны

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашего государства.

Оккупанты до сих пор мечтают полностью захватить Донецкую область, однако наши воины дают противнику достойный отпор. Подробно о том, что происходит на фронте и в тылу, информирует 24 Канал.

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02:15 17 января состоялось заседание Совбеза ООН, инициированное Россией. Во время него обсуждали якобы "притеснения" УПЦ МП в Украине. Конечно, на это отреагировал постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Он полностью раскритиковал россиянина Небензю за его ложь.

01:34 Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что украинское государство должно стать членом НАТО. К слову, раньше политик был иного мнения. Киссинджер подчеркнул, что Украина должна получить гарантии безопасности от Альянса в любой форме, в частности, в такой, как членство в НАТО.

00:58 Под Бахмутом погиб 28-летний доброволец из Канады Григорий Цехмистренко, защищавший Украину с начала полномасштабного вторжения. Известно, что парень был родом из Украины, а именно из Ровенской области, однако жил в Канаде и имел ее гражданство.

00:00 Посольство России в Швеции опубликовало карту с украинским Крымом. Дипломаты хотели показать карту с ценами на бензин в разных странах и доказать, что лучше жить в России и Беларуси. Однако, похоже, не обратили внимание и выбрали карту, где Крым в составе Украины. Интересно, что на 6:10 18 января карту до сих пор не удалили.