35 человек погибли в результате авиаудара по Яворивскому полигону

Утром 13 марта Россия обстреляла Яворивский полигон Львовской области. В результате вражеского авиаудара погибли 35 человек.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в сети, что число погибших в результате атаки на полигон выросло.

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В результате атаки на Яворовский полигон погибли 35 человек

Должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности,

– написал Козицкий.

Он добавил, что еще 134 человека находятся в больницах, у них поражения разной степени тяжести.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким всех погибших. Светлая память Героям!

К слову, на 12:00 почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.

Обстрел россиянами Яворивского полигона

Утром 13 марта жители Львова и области впервые за время войны услышали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что россияне нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области.

Атаку совершили из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны, поэтому часть ракет была сбита в воздухе.

Власти призывают НАТО закрыть небо над Украиной, ведь Яворивский полигон от границы страны-участницы Альянса отделяет всего 20 километров.

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