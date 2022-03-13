35 человек погибли в результате авиаудара по Яворивскому полигону
Источник:телеграм Максима Козицкого
Утром 13 марта Россия обстреляла Яворивский полигон Львовской области. В результате вражеского авиаудара погибли 35 человек.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в сети, что число погибших в результате атаки на полигон выросло.
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В результате атаки на Яворовский полигон погибли 35 человек
Должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности,
– написал Козицкий.
Он добавил, что еще 134 человека находятся в больницах, у них поражения разной степени тяжести.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким всех погибших. Светлая память Героям!
К слову, на 12:00 почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.
Обстрел россиянами Яворивского полигона
Утром 13 марта жители Львова и области впервые за время войны услышали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что россияне нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области.
Атаку совершили из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны, поэтому часть ракет была сбита в воздухе.
Власти призывают НАТО закрыть небо над Украиной, ведь Яворивский полигон от границы страны-участницы Альянса отделяет всего 20 километров.
Важно! Из-за атаки на Международный центр миротворчества и безопасности Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статьям о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, а также ведению агрессивной войны.
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