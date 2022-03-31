Обстрел горсовета в Дергачах и уничтожение российских разведчиков: основное за 36-й день войны

Украинская армия и народ уже 36-й день героически дают отпор российскому нашествию. Мы демонстрируем мужество и стойкость, не оставляя врагу шансов на успех.

С начала полномасштабного нападения России прошел уже месяц. 24 канал собрал основные события войны за 31 марта.

Что было раньше Ракетный удар по Днепру, разговор Зеленского с Байденом: основное за 35 день войны

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08:42 Враг усиливает свои позиции в море. По последним данным, российский фрегат "Адмирал Макаров" пополнил свой боекомплект крылатых ракет типа "Калибр". Теперь с военно-морской базы оккупированного Севастополя он вышел в Черное море.

08:23 Управление ООН получило доказательства, что российские вооруженные силы применяли запрещенное оружие в украинских населенных пунктах по меньшей мере 24 раза. Речь идет о кассетных боеприпасах.

08:16 Украинская группировка Воздушных Вооруженных Сил Украины в течение 30 марта ликвидировала 7 воздушных единиц российской техники, в частности:

4 самолета,

БПЛА (беспилотный летательный аппарат),

2 крылатые ракеты.

Обратите внимание – Оперативная информация по состоянию на 06:00 31.03.2022 относительно российского вторжения

08:00 Российские террористы продолжают пытать мирных жителей обстрелами. В Лисичанске и Северодонецке оккупанты обстреляли не только нефтяное хранилище, но и школу с десятками жилых домов.



Оккупанты обстреливают Лисичанск и Северодонецк / Фото Сергея Гайдая

07:42 По оперативной сводке Генерального штаба ВСУ Украины, в Республике Беларусь обнаружили перемещение военной техники вооруженных сил страны-агрессора России. В Генштабе отмечают, что, вероятно, перемещения осуществляются для того, чтобы перегруппироваться, а также создать резерв.

07:29 С начала войны России против Украины в Николаевской области погибли 134 гражданских лица. К сожалению, среди них есть шестеро детей. Еще 415 мирных жителей получили ранения.

05:51 Полицейские под российскими обстрелами вынесли тела 14 погибших гражданских в Ирпене. Тела всех жертв доставили к судмедэкспертам с целью:

выяснения причин смерти,

идентификации,

поиска их родственников.

04:40 Пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что наши бойцы научились сбивать ракеты, которыми Россия обстреливает Украину. Речь идет о ракетах нескольких типов, преимущественно это:

"Калибр",

Х-55.

Они являются крылатыми и могут быть разного базирования.

Интересно Российские оккупанты планируют в дальнейшем блокировать Чернигов, "отвод" – это только разговоры

03:06 Российские оккупанты, убегая с поля боя в Сумской области, заминировали значительную территорию области. Враг оставил взрывные устройства на полях, обочинах дорог и даже на кладбище. В результате циничных действий захватчиков погиб житель Тростянца, мужчина взорвался на растяжке.

01:23 Давид Арахамия заявил, что переговоры Украины с Россией возобновятся 1 апреля. Они будут проходить в онлайн-формате. На переговорах в Турции украинская делегация объявила, что на данный момент необходима встреча лидеров двух государств.

Как прошли переговоры представителей Украины и России в Турции: смотрите видео

00:57 В Генштабе ВСУ заявили, что российские захватчики не оставляют попыток создать квазиреспублику на временно оккупированной территории Херсонской области. Враг хочет провести фейковый "референдум".

00:38 Военнослужащие из полка "Азов" заявили об уничтожении специальных сил Главного разведывательного управления Генштаба России под Мариуполем. В целом 30 марта бойцы "Азов" убили по меньшей мере 64 солдата из вражеской пехоты. Также оккупанты потеряли 3 танка.

00:19 Оккупанты обстреляли горсовет в Дергачах Харьковской области. В результате удара погиб по меньшей мере один человек. Еще 3 человека получили ранения. Само здание полностью разрушено. Из-за постоянных обстрелов получить больше информации о количестве пострадавших пока не удается.

"Повреждены линии электропередач, разбиты тяговые подстанции. Есть раненые люди. Пока точной статистики нет. Утром будет. Не менее трех раненых", – сказал глава общины Вячеслав Задоренко.