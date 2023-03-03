Стратегия деоккупации Крыма и потери окупантов в Бахмуте: хронология 373 дня войны
3 марта 2023, 06:16Читати новину українською
В Украине 373-й день продолжается полномасштабная российская агрессия. Силы обороны Украины сдерживают оккупантов в разных направлениях и наносят противнику немалые потери.
Какова ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте в течение 373 дня полномасштабной войны – читайте в тексте 24 Канала.
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Обращение партизан из движения "Атеш": смотрите видео00:16 Российский оппозиционный журналист Майкл Наки подчеркнул, что Путин не видит необходимости объявлять мобилизацию, ведь не знает, что происходит на фронте. До тех пор пока не будет масштабного военного поражения россиян, Путин не будет лишний раз ничего делать. 00:08 Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что стратегию деоккупации Крыма следует изменить. По его словам, официальный документ сейчас несколько неактуален, поэтому его нужно изменить с учетом тех обстоятельств, которые сейчас происходят на территории Украины.