Стратегия деоккупации Крыма и потери окупантов в Бахмуте: хронология 373 дня войны

В Украине 373-й день продолжается полномасштабная российская агрессия. Силы обороны Украины сдерживают оккупантов в разных направлениях и наносят противнику немалые потери.

Какова ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте в течение 373 дня полномасштабной войны – читайте в тексте 24 Канала.

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Обращение партизан из движения "Атеш": смотрите видео

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