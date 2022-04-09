4 командира и один лейтенант: в ВСУ показали свежую "порцию" ликвидированных оккупантов

9 апреля 2022 , 20:52
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Источник:

СтратКом ВСУ

Храбрые украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов. Враг несет потери как в личном составе, так и в командовании.

Вооруженные Силы Украины пополнили список "хороших" россиян. 5 командиров оккупантов отправились на концерт Кобзона после встречи с нашими героями. 

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Ликвидированные оккупанты

ВСУ удалось ликвидировать 5 российских командиров: 

  • подполковник Динар Хаметов из Татарстана, командир артиллерийского реактивного дивизиона;
  • майор Денис Ягидар, командир парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады;
  • старший лейтенант Дмитрий Зайцев, командир мотострелковой роты;
  • старший лейтенант Мунко Доржиев, командир взвода управления ГСАДн;
  • лейтенант Росгвардии Максим Концев. 

Фото ликвидированных оккупантов: 

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Автор: Ярослав Сиваківський