4 командира и один лейтенант: в ВСУ показали свежую "порцию" ликвидированных оккупантов
9 апреля 2022 , 20:52Читати новину українською
Источник:СтратКом ВСУ
Храбрые украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов. Враг несет потери как в личном составе, так и в командовании.
Вооруженные Силы Украины пополнили список "хороших" россиян. 5 командиров оккупантов отправились на концерт Кобзона после встречи с нашими героями.
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Ликвидированные оккупанты
ВСУ удалось ликвидировать 5 российских командиров:
- подполковник Динар Хаметов из Татарстана, командир артиллерийского реактивного дивизиона;
- майор Денис Ягидар, командир парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады;
- старший лейтенант Дмитрий Зайцев, командир мотострелковой роты;
- старший лейтенант Мунко Доржиев, командир взвода управления ГСАДн;
- лейтенант Росгвардии Максим Концев.
Фото ликвидированных оккупантов:
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