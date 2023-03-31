Есть травмы на теле: 4-летний мальчик внезапно умер в Днепре – что говорят в полиции

Правоохранители подтвердили, что в Днепре скончался маленький мальчик. У ребенка были обнаружены травмы на теле, однако пока неизвестно, связаны ли они с его гибелью.

В четверг, 30 марта, в Днепре умер маленький мальчик, которому было 4 года. Произошло это на улице Айдаровской в жилом районе города Таромское. Информацию подтвердила журналистам представитель Национальной полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

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Какая причина смерти

Как отметила спикер правоохранительных органов, причину смерти мальчика пока устанавливают. Собственно, идет судебно-медицинская экспертиза. Однако, по предварительной информации, действительно на теле мальчика заметили телесные повреждения.

Действительно на теле мальчика 2018 года рождения обнаружили телесные повреждения. Мы не знаем, могут ли они быть связаны с его гибелью. У нас есть определенные объяснения от родителей относительно тех синяков, которые есть на теле ребенка, но я не хочу забегать вперед,

– констатировала Анна Старчевская.

Кроме того, она отметила, что родители сразу же вызвали скорую помощь. А вот к стражам порядка обратились медики после того, как приехали на вызов.

Обратите внимание! Как отмечают анонимные телеграм-каналы, у мальчика были обнаружены на лбу ушиб и синяк в районе паха. Существует неофициальная версия, что ребенок во время игры случайно ударился головой о дверь, после чего лег на диван, начал есть печенье, а через некоторое время задохнулся.

24 Канал пытался связаться с правоохранительными органами, чтобы это подтвердить. По состоянию на 17:20 ответа от полиции нет.

Спасение девочки в Киевской области

Отметим в связи с этой темой, что дети очень уязвимые ко всему. Они нуждаются в опеке и пристальном внимании. Скажем, в Киевской области несколько дней назад пропала девочка Злата, которой исполнилось всего 6 лет. Родом она из Черниговщины, матери нет (погибла) – воспитывает ее один отец.

Правоохранители искали ребенка почти сутки, после чего вернули папе. Заметим, что на момент исчезновения Злата была у родственницы, ведь отец был в больнице.