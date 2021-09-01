4 миллиона гривен и внедорожник за кадровые вопросы: будут судить президента НААН Украины
Источник:Офис генерального прокурора
Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении президента Национальной академии аграрных наук Украины. Его обвиняют в получении взятки. Следователи установили, что он использовал служебное положение и требовал 4 миллиона гривен и внедорожник.
За 4 миллиона гривен президент НААН обещал оставить в должности руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии. Также он должен был не препятствовать его хозяйственной деятельности.
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Правоохранители установили, что чиновник таки получил взятку – внедорожник. Это способствовало тому, что он назначил на должность директора другого госпредприятия из структуры НААН, а также не мешал ему заключать договоры о хозяйственной деятельности.Справка. По информации сайта Национальной академии аграрных наук Украины президентом института является Ярослав Гадзало.
Что грозит обвиняемому
Также за внедорожник президент НААН планировал внести заранее определенное лицо в список претендентов на вакансию академиков и членов-корреспондентов НААН Украины. Кроме того, он должен был передать информацию об этом на рассмотрение в Президиум академии наук.
Расследование проводили Главное следственное управление и Департамент стратегических расследований Нацполиции. Подозреваемому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества по частям 3 и 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
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