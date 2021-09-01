4 миллиона гривен и внедорожник за кадровые вопросы: будут судить президента НААН Украины

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении президента Национальной академии аграрных наук Украины. Его обвиняют в получении взятки. Следователи установили, что он использовал служебное положение и требовал 4 миллиона гривен и внедорожник.

За 4 миллиона гривен президент НААН обещал оставить в должности руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии. Также он должен был не препятствовать его хозяйственной деятельности.

К теме Миллионная взятка в Харьковском облсовете: избрали меру пресечения подозреваемому адвокату

Правоохранители установили, что чиновник таки получил взятку – внедорожник. Это способствовало тому, что он назначил на должность директора другого госпредприятия из структуры НААН, а также не мешал ему заключать договоры о хозяйственной деятельности.

Что грозит обвиняемому

По информации сайта Национальной академии аграрных наук Украины президентом института является Ярослав Гадзало.

Также за внедорожник президент НААН планировал внести заранее определенное лицо в список претендентов на вакансию академиков и членов-корреспондентов НААН Украины. Кроме того, он должен был передать информацию об этом на рассмотрение в Президиум академии наук.

Расследование проводили Главное следственное управление и Департамент стратегических расследований Нацполиции. Подозреваемому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества по частям 3 и 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Последние новости о коррупции