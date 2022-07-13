4 российские ракеты, направленные на Одесскую область, самоликвидировались и упали в море

российские оккупанты продолжают атаковать Одесскую область вражескими ракетами. Сегодня враг выпустил по области 4 ракеты – ни одна из них не долетела.

4 ракеты упали в море и не долетели до целей

Об этом сообщил глава одесской военной администрации Сергей Братчук. По его словам, "ситуация в регионе полностью контролируется", однако угроза атак – высока.

Внимание Опасность Черного моря все еще высока: сколько носителей "Калибров" готовы к запуску ракет

Вероятность вражеских ракетных атак – высока. Но не все "крылатые смерти", и это очень хорошо, долетают в область – 4 из них самоликвидировались накануне,

– сообщил Братчук.

Кратко о ситуации в Черном море

Угроза ракетных ударов с акватории Черного моря не исчезла. Враг держит наготове носители крылатых ракет "Калибр", которые в любой момент может выпустить по Украине.

Речь идет о 7 кораблях, где размещены крылатые ракеты. российские военные могут запустить "Калибры" в любой момент, что собственно и производят уже более четырех месяцев.

российские военные ежедневно целятся по Одесской области

Вчера, 12 июля захватчики также пытались атаковать Одесщину с моря – выпустил 4 авиационные ракеты класса "воздух – поверхность" типа Х-31 из истребителей Су-30. К счастью, они тоже не долетели.

11 июля Россия выпустила из Черного моря 7 ракет Х-31. Одна из них ударила по частному дому в одном из прибрежных селений. Ударной волной там повредили соседние дома, деревья и автомобили. Вторая ракета попала в объект портовой инфраструктуры, а остальные снаряды – по сельскохозяйственным угодьям региона. К счастью, жертв нет.

Ранее Братчук объяснял, что оккупанты "щупают" береговую полосу, бьют именно по мирному населению. Враг хочет физически и психологически давить на наши силы обороны и мирное население.

Кроме того, это четкий сигнал россии, что они не будут разблокировать порты.

Более того, НАТО не будет разблокировать Черное море.