В аэропорту Москвы в ожидании фильтрации умерли 4 украинца, – правозащитники

В аэропорту "Шереметьево" в Москве в течение 2024 года умерли по меньшей мере 4 украинцев. Это произошло, когда граждане ожидали фильтрацию.

Правозащитники из "Восточной Правозащитной группы" рассказали, что люди должны были ждать в очередях в "фильтрационный центр" по 15 – 27 часов. Некоторые из них граждан просто не выдерживали такой длительной очереди.

Смотрите также В Москве неизвестный расстрелял двух мужчин посреди улицы и скрылся

4 украинцев умерли в аэропорту "Шереметьево" в Москве

Правозащитники отметили, что, по сообщениям местных источников, из-за расположения фильтрационного центра для граждан Украины образуются длинные очереди для каждого рейса, где есть граждане Украины.

Практически 60 – 70% граждан Украины депортируют, не давая им возможности проехать на оккупированную территорию. Для прохождения фильтрации люди вынуждены стоять 15 – 27 часов,

– рассказали в группе.

По данным правозащитников, источники, которые прошли такую фильтрацию, сообщили, что как минимум 4 граждан Украины умерли во время пребывания в такой очереди. Все эти украинцы были пожилыми людьми.

Пока эту информацию официально не комментировали ни украинские власти, ни российские официальные представители.

В России продолжают строить фильтрационные лагеря

В Центре национального сопротивления 22 мая рассказывали, что в Поволжье в России развернулось масштабное строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей. Это быстровозводимые модульные домики, скорее бараки, которые будут вмещать сотни "посетителей".

"Кремль выстраивает систему фильтрационных лагерей с начала своей оккупации Украины. В таких зонах людей проверяют на лояльность оккупационной власти. Также с ее помощью пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий", – отметили в ЦНС.

Представители центра также сообщили, что в последнее время на временно подконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мероприятий. Особенно жесткие проверки наблюдаются на Юге Украины.

Кроме того, заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан заявила, что удалось обнаружить не менее 18 фильтрационных лагерей. Кремль, вероятно, подготовил их еще до полномасштабного вторжения в Украину.