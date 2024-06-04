Правозахисники зі "Східної Правозахисної групи" розповіли, що люди мусили чекати в чергах у "фільтраційний центр" по 15 – 27 годин. Деякі з них громадян просто не витримували такої тривалої черги.

Дивіться також У Москві невідомий розстріляв двох чоловіків посеред вулиці та втік

4 українців померли в аеропорті "Шереметьєво" у Москві

Правозахисники зазначили, що, за повідомленнями місцевих джерел, через розташування фільтраційного центру для громадян України утворюються довгі черги для кожного рейсу, де є громадяни України.

Практично 60 – 70% громадян України депортують, не даючи їм можливості проїхати на окуповану територію. Для проходження фільтрації люди змушені стояти 15 – 27 годин,

– розповіли в групі.

За даними правозахисників, джерела, які пройшли таку фільтрацію, повідомили, що як мінімум 4 громадян України померли під час перебування в такій черзі. Усі ці українці були літніми людьми.

Наразі цю інформацію офіційно не коментували ні українська влада, ні російські офіційні представники.

У Росії продовжують будувати фільтраційні табори

У Центрі національного спротиву 22 травня розповідали, що у Поволжі у Росії розгорнулося масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів. Це швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні "відвідувачів".

"Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних жителів окупованих територій", – зазначили у ЦНС.

Представники центру також повідомили, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України.

Окрім того, заступниця голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан заявила, що вдалось виявили не менше 18 фільтраційних таборів. Кремль, ймовірно, підготував їх ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Зверніть увагу! Центр національного спротиву закликає приєднуватися до боротьби з ворогом. Це можна зробити наступним чином – закинути інформацію про розташування ворога, його позиції, техніку на цей анонімний чат-бот.